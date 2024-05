Alvorlig ulykke med basehopper

Politiet skriver at de har fått melding om en alvorlig ulykke med en basehopper i Møre og Romsdal.

Hovedredningssentralen sier til NRK at et redningshelikopter fra Florø er på vei til ulykkesstedet.

I en melding til pressen skriver politiet at én person er involvert i ulykken. Vedkommende var del av et turfølge på 10 personer. De skriver at både redningshelikopter og luftambulanse er på vei til stedet.