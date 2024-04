«Kuppet» i Rød Ungdom – mener organisasjonen er for belest

Landsmøtet i Rød Ungdom endte med at den innstilte lederen, Liv Muller Smith-Sivertsen, marsjerte ut etter det hun kalte et «kupp».

– Først og fremst så har jeg ikke kuppa Rød Ungdom, jeg blei vist tillit.

Det sa den nyvalgte lederen Amrit Kaur i Politisk kvarter tirsdag. Hun har tidligere blitt suspendert fra partiet for kommunistiske konspirasjoner.

Nå kritiserer Smith-Sivertsen den nye ledelsen for skvise ut de som er uenig med dem selv. I tillegg peker hun på et snevert meningsmangfold og akademisering av organisasjonen.

Hun sier at de er en organisasjon for flere enn de som er mest belest:

– Vi ønsker å etablere et tilbud for vanlig ungdom som er opptatt av viktige saker, men som kanskje ikke har lest hele biblioteket til Marx.

Det motsier Kaur:

– Mine to nestleder består av Ahmed, som er en iraker som elsker Lenin og Halvor Bergkvist, som er en LO-mann som er selverklært sosialdemokrat. Jeg synes vi har veldig godt meningsmangfold i sentralstyret.