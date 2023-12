25 barn med tilknytning til Norge kan komme ut fra Gaza i dag

Det ble i går klart at nærmere 60 personer med tilknytning til Norge, og som oppholder seg i krigssonen i Gaza, slippes ut søndag. Det bekreftet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Listen som NRK har fått tilgang til søndag fra grensemyndighetene på Gazastripen viser at det er 56 personer med tilknytning til Norge som skal ut. 25 av dem er under 18 år og den yngste er et halvt år gammel. Det eldste barnet er 12 år.

44 av de 56 har norsk statsborgerskap, 11 har palestinsk statsborgerskap og en er svensk.

– Selv om vi har denne avtalen med alle som bestemmer, kan mye skje, det er en krevende situasjon, sa Barth Eide til NRK lørdag.