24 norske i ferd med å forlate Gaza i dag

24 personer med norsk tilknytning er i ferd med å forlate Gaza nå. Det opplyser Utenriksdepartementet til NRK søndag ettermiddag.

– Vi har i dag fått bekreftet at 24 personer på vår liste er i ferd med å forlate Gaza og at de er på vei inn i Egypt. Dette har vi jobbet hardt for å få til. Dette er veldig gledelige nyheter. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for de norske som ikke kom seg over grensen i dag, uttaler utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en melding til NRK.

UD sier de har dialog med de aller fleste som har norsk tilknytning i Gaza, enten direkte eller via pårørende i Norge. Ikke alle vil krysse grensen.

– Noen personer oppnår vi ikke kontakt med og har ikke hatt kontakt med den siste tiden. Dette bekymrer oss, sier Eide.

Utenriksdepartementet sier de ikke har planer om å sette opp noe nytt charterfly mellom Kairo og Oslo for å frakte disse personene til Norge, men sier de vil bistå dem med å kjøpe flybilletter.

– De som ikke har midler, vil kunne få lån som må betales tilbake etter at de kommer til Norge.