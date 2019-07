23 evakuert i Stjørdal

23 mennesker er evakuert etter at det brøt ut en brann i et boligkompleks i Stjørdal i Trøndelag, melder politiet. Brannvesenet har gått igjennom bygningen og bekreftet at huset er tomt for folk. Slukkingen pågår, og det er ikke kontroll på brannen.