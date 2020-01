16-åringer i bil havna i elv

To 16 år gamle gutter kom unna med lettere skader da bilen de kjørte havnet på taket i en elv i Modalen i Nordhordland. Ulykken skjedde på Fv569 mellom Mo og Dale. Politiet kjører de to til Haukeland sykehus for kontroll, opplyser Vest politidistrikt.