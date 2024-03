Stortinget stemte ned mistillitsforslag mot Brenna

Fremskrittspartiets representanter ble stående alene om å støtte mistillitsforslaget mot arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna da Stortinget gikk til votering i dag.

Avstemningen foregikk ved navneopprop i stortingssalen. Representantene som støttet forslaget ropte «ja» og de som ikke gjorde det, ropte «nei».

Det var ikke full sal under voteringen. Stemmetallet ble 13 mot 88.

Ap-statsråden unngår også et vedtak om sterk kritikk for brudd på habilitetsreglene, trass i at Høyre, KrF og MDG ønsket dette.

Stortingsflertallet med Ap, Sp, SV, Venstre og Rødt går i stedet inn for et mildere kritikkvedtak mot Brenna.

Et mistillitsforslag er et forslag som fremmes for Stortinget. Dersom det blir vedtatt, innebærer det at stortingsflertallet ikke lenger har tillit til regjeringen eller til en enkelt statsråd, som dermed tvinges til å gå av.

Et kritikkvedtak er en solid skrape i lakken for Brenna, men det får ingen praktiske følger for statsrådsgjerningen hennes.