Joar Nesse overtar som fungerende partileder i INP

Joar Nesse overtar som fungerende partileder i Industri og næringspartiet (INP). Det bekrefter andre nestleder Finn Arne Follestad overfor NRK.

– Det er naturlig at Joar Nesse blir fungerende partileder i kraft av at han er første nestleder, sier Follestad.

Skiftet av leder kommer som et resultat av at Owe Ingemann Waltherzøe overraskende trakk seg som partileder i ettermiddag.

– Det kom brått på, sier Follestad til NRK.

– Jeg tror dråpen var pressemeldingen som landsstyret sendte ut på fredag. Det har vært et voldsomt mediekjør de siste to månedene, sier Follestad.

Han er selv innstilt på å fortsette som nestleder, men sier han ikke har tillit til generalsekretæren som i går ble vedtatt avsatt av partiet, Ole Martin Martinsen.

– Etter det siste utspillet hans er tilliten borte, sier Follestad.

Klassekampen fortalte torsdag om en epost fra Martinsen til ledelsen i Folkets parti, der han tilbød å ta med store deler av INPs tillitsvalgte over til det gamle bompengepartiet.

– Dette skal vi greie å løse, sier Follestad.

Han opplyser at INP planlegger et digitalt landsstyremøte i helgen for å diskutere veien videre.