- Sverige intensiverer grensekontrollen

Det sier landets statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Kristersson sier at regjeringen vil fatte et vedtak om å skjerpe grensekontrollen på torsdag denne uken. Han legger til at personer med veldig svak kobling til Sverige, ikke skal kunne komme til Sverige for å begå forbrytelser.

– Vi har daglig kontakt med svenske etterretningstjenester, så alvorlig er det, synes vi, sier Kristersson.

Statsministeren innledet pressekonferansen med å si at det er en komplisert sikkerhetssituasjon i og rundt Sverige.

Han er imidlertid tydelig på at det ikke handler om at Sverige ønsker å begrense ytringsfriheten.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer sier at det er et eskalerende hatbilde mot Sverige.

– Politiet skal jobbe mer intensivt. Det handler om økte kontroller, gjennomføring av kroppsvisitasjon, se etter ID-papirer, utdyper han.

Bakgrunnen for pressekonferansen er de stadige koranbrenningene som har funnet sted i landet.