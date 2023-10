Vil ikke «snitche» på ungdomsvold: – Man kan virke svak

– Unge blir slått ned, truet, knivstukket, og driver med narkotika.

Det opplever 15 år gamle Romeo Serrano fra Lillestrøm, sier han til NRK.

Han forteller at han har sett mye vold i Lillestrøm.

Kripos-sjef Kristin Kvigne sier at de ikke klarer å henge med på økningen i gjengkriminalitet.

– Det som bekymrer oss, er knyttet til en effekt fra Sverige og at den kan spre seg til Norge og bli mer krevende for oss, sier Kvigne til NRK.

Politiet frykter samtidig at både barn og voksne ikke tør å si fra, av frykt for å bli en «snitch».

Ble selv truet

15-åringen forteller om ungdommer som samler seg i gjenger. Ofte opplever han at de går med hetta på og store boblejakker, og at det derfor kan være vanskelig å kjenne dem igjen.

– Går jeg alene og det kommer en gjeng, da er sannsynligheten høy for at jeg blir slått ned, ifølge Serrano.

Romeo Serrano opplever at snitchekulturen står sterkt på ungdomsskolen i Lillestrøm.

Han forteller at han selv har blitt truet av en gjeng ungdommer.

En gang i sommer stod han og ventet på toget på stasjonen i Lillestrøm.

– Da kommer det fire personer bort til meg, presser meg inn til veggen. Han ene sa, «hvis du nærmer deg her igjen så banker jeg deg», ifølge Serrano.

Serrano forteller at en vekter kom til og fikk brutt opp situasjonen.

– Jeg synes det var veldig ekkelt, og ble veldig redd.

Stor økning i ungdomsvold

På et drøyt halvannet år har voldssaker med unge lovbrytere økt markant.

– De blir bare yngre og yngre. Det er lettere for de som er unge å rekruttere enda yngre, sier Ghulam Abbas, miljøarbeider i Oslo og tidligere gjengkriminell.

Tall fra politidistriktene, hentet inn av Nettavisen, viser en økning på 40 prosent i anmeldte voldssaker i alderen 10–17 fra januar 2022 til august 2023.

Grafikken er laget med grunnlag av tall fra politidistriktene, gjengitt i Nettavisen. Grafikk: NRK

Ifølge SSB er det 14-åringene som topper statistikken.

– Vi jobber så godt vi kan, men har ikke mulig kapasitet til å ta imot en økning eller å jobbe godt forebyggende for å hindre at det etablerer seg miljøer fra Sverige og andre deler av Europa, sier Kripos-sjef Kvigne.

Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge knyttet til kriminelle nettverk. I september ble flere drept, også uskyldige, i gjengkrigen.

– Det Romeo adresserer skjer på gateplan, men det henger sammen. De på toppen styrer kriminalitet som skjer på gata.

Slår ned på «snitching»

– Sa du ifra og anmeldte det?

– Nei, det anmeldte jeg ikke. Jeg hadde ikke lyst til å lage det til noe sak, sier Serrano.

Han sier man føler seg svak om man anmelder.

– Man skal være tøff på skolen, så ingen tør å si de har blitt truet. Man vil ikke snakke om seg selv, man kan virke svak. Da er sannsynligheten større for at man blir slått ned igjen, sier Serrano.

Romeo Serrano sier man føler seg svak om man anmelder lovbrudd.

På skolen han går på, er det kultur for at de som sier ifra, eller «snitcher», blir fryst ut, forteller Serrano.

– Jeg ser det på skolen, at de som snitcher, de skal vekk. De får ikke lov til å være med lenger.

Kjent med problemet

Serrano er ikke alene om å oppleve at snitchekulturen står sterkt.

Rakel Rohde Næss har forsket på snitching og taushetskultur blant unge.

– Man vil ikke være snitch. Det vi ser, er at dette har bredt seg i ungdomskulturen. Det er blitt normalisert å være taus, sier Næss.

Line Granås, avsnittsleder forebyggende ved politiet i Lillestrøm, sier de er kjent med problematikken.

– Vi er kjent med og bekymret for den snitchekulturen som gjør at ikke barn og enkelte voksne tør å anmelde saker i frykt for represalier, sier Granås til NRK.

Hun sier politiet er avhengige av at folk tør å si ifra om kriminalitet.

– Vi er avhengig at folk snakker med oss og anmelder for å ta tak i problemer.