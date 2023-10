Venstreprofil vil vrake Erna Solberg som statsministerkandidat

Kritikken har haglet mot Høyre-leder Erna Solberg fordi hun ikke fanget opp hvordan mannen handlet aksjer mens hun var statsminister fra 2013 til 2021.

Men på borgerlig side har det vært nokså taust om saken – fram til nå:

– Jeg synes det er overtydelig at en borgerlig side ikke kan stille med en statsministerkandidat som har brutt forvaltningsloven. Norge kan heller ikke ha en regjeringssjef som er og har vært inhabil i embetet, sier Breivik til NRK.

– Hvorfor ikke?

– Det er fordi dette er grunnlaget for det politiske systemet vårt, det er tuftet på tillit. Det er tuftet på at når det begås feil, tar politikerne konsekvensen av det, sier Venstreprofilen.

– En åpenbar konsekvens av brudd på habilitetsbestemmelsen i forvaltningsloven er nettopp det å ta konsekvensene og gå av.

Ane Breivik har vært leder av Unge Venstre i snart to år og har også 97 dager som vararepresentant på Stortinget siden 2021.

Styrte i åtte år

I perioden Høyre-leder Erna Solberg var statsminister, fra 2013 til 2021, satt Venstre hele tiden med en hånd på rattet.

De første fire årene hadde Høyre/Frp-regjeringen en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Og i 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, hvor partiet satt til valgnederlaget i 2021.

Allerede i høstens valgkamp ulmet det kraftig i saken om Sindre Finnes' aksjehandler mens Solberg var statsminister. Men først etter valget kom omfanget av skandalen for en dag: Finnes hadde gjort over 3600 aksjehandler i årene 2013–2021.

INVESTOR: Sindre Finnes handlet mange aksjer uten å informere sin kone, Erna Solberg da hun var statsminister.

I høst må Erna Solberg svare for seg i Stortinget.

Hun har frist til i dag med å komme med en skriftlig redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Senere i høst er det ventet at hun må forklare seg i en muntlig høring.

Avventer

Men Breivik får ikke støtte fra KrFU i sitt ønske om å vrake Solberg som borgerlig statsministerkandidat.

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland minner om at Høyre selv velger sin leder. Han mener derfor det ikke er hans jobb å mene for mye om den prosessen.

– Jeg har likevel tillit til Erna, håper hun fortsetter i rollen. Vi trenger henne tilbake i statsministerstolen i 2025, sier til NRK.

Ikke enig med Unge Venstre: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland håper på Erna Solberg-comeback i statsministerstolen i 2025. Foto: NRK

Bjuland mener også vi foreløpig vet for lite om Solbergs sak til å kunne felle en dom.

– Norge trenger en ny regjering, fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar landet i revers. Vi trenger en ny retning, og det er en regjering hvor KrF og Høyre sitter sammen, sier han.

Unge Høyres leder Ola Svenneby har lite til overs for Breiviks utspill:

– Jeg reagerer litt på at tidligere regjeringskamerater nå stiller ultimatum over hvem Høyre skal velge som partileder, sier han til NRK.

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre mener det er utidig av Unge Venstre-lederen å ha synspunkter på Erna Solbergs statsministerambisjoner i 2025. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Svenneby mener de borgerlige partiene har tradisjon for å vise respekt for interne prosesser som pågår i partiene om hvem de skal velge som partileder.

– Det fremstår litt som om interessen til Ane Breivik ikke er å få til et borgerlig samarbeid, men medieoppslag. Det syns jeg er litt synd, for å være helt ærlig.

– Åpenhetsløft

Unge Venstres Ane Breivik vil ikke være med på at man straffer Erna Solberg for noe Sindre Finnes har gjort, ved å vrake henne som statsministerkandidat.

– Det å være politiker er et enormt privilegium. Og med det privilegiet i mente, må politikerne nettopp sørge for at folk har tillit til de avgjørelsene som tas, og at det ikke kan sås tvil om personlig vinning og inhabiliserende forhold.

Breivik mener sommerens mange habilitetsskandaler har vist at det er nødvendig med et åpenhetsløft. Hun har tre forslag:

Et lobbyregister på Stortinget, slik at befolkningen får tilgang til informasjon om hvilke ulike interesser politikerne eksponeres for og påvirkes av.

på Stortinget, slik at befolkningen får tilgang til informasjon om hvilke ulike interesser politikerne eksponeres for og påvirkes av. Et register over ektefellers og partneres aksjer som er tilgjengelig for offentligheten.

som er tilgjengelig for offentligheten. Et forbud mot daytrading, altså å kjøpe og selge aksjer samme dag.

– Frykten er at summen av disse sakene medfører at tilliten til demokratiet og til avgjørelser svekkes. Da lever det norske demokratiet farlig, sier Breivik.