– Om det er høst eller vår nå, har jeg ikke helt kontroll på, sier Ronny Øverland (56).

Mentale skader etter opphold i respirator er et kjent problem, forteller overlege Jon Henrik Laake, som nå varsler om manglende tilbud om rehabilitering av korona-overlevere.

Over 200 mennesker har dødd av koronaviruset i Norge. 57 år gamle Ronny Øverland fra Drøbak var nær ved å bli en del av den statistikken, men han overlevde 16 dager i respirator.

– Jeg har mista 12-13 kilo med muskler, og det gjør vondt steder jeg ikke visste jeg hadde muskler, sier han.

Mente sykepleier var kona

Han kommer med en gåstol, men det mest overraskende er det mentale, sier han.

– Jeg er økonom og driver med låneforvaltning. Når jeg nå leser dokumenter, så ser jeg at det står 11.000, men så er det egentlig 110.000 kroner det står der. Dette er ting jeg trenger å ha på stell før jeg er tilbake på jobb, sier Øverland.

Ronny Øverland, i prat med lege Siri Skumlien ved CatoSenteret i Son i Vestby kommune. Foto: Eskil Wie Furunes

Ronny Øverland var en av de heldige – ganske tilfeldig havnet han på CatoSenteret i Son i Vestby kommune.

Der bekrefter de at han var ganske forvirret da han kom i forrige uke, rett fra sykehusopphold på Ahus i Lørenskog.

– Han visste nok hvor han var, men han tok feil av en del ting. Blant annet tok han en av sykepleierne våre for å være kona hans. Riktignok hadde hun på seg munnbind, men han var helt sikker på at det var kona hans, sier lege ved CatoSenteret, Siri Skumlien.

Hun understreker at Øverland er mye bedre nå.

Akutt forvirring vanlig

Overlege ved Rikshospitalet Jon Henrik Laake sier lungeskader, og skader på nerver som kan være varige, er et kjent problem for koronaoverlevere. Det som er mindre kjent er det mentale.

– Pasientene rammes ofte av konsentrasjonsvansker og svekket nærhukommelse i noen grad etter denne type sykdom, sier Laake.

Overlege Jon Henrik Laake varsler nå om manglende rehabilitering av korona-overlevere. Foto: Eskil Wie Furines / NRK

Mange pasienter som har vært på intensivavdeling sliter også med delirium, eller akutt forvirring.

– Det vil si at de har hallusinasjoner under oppholdet, og det kan gi varige mén i form av ubehagelige drømmer, søvnvansker, men også angst og depresjon, sier Laake.

– Tilbudet er svært dårlig

Laake varsler nå at rehabiliteringstilbudet, både det mentale og fysiske, er svært dårlig for koronaoverlevere.

– I dag har de ikke noe stående rehabiliteringstilbud. Derfor så risikerer vi at den store innsatsen vi har gjort i sykehusene for noen av pasientene går til spille, fordi de henvises til seg selv.

Laake tror det da blir svært tilfeldig hvem som får hjelp.

– Kan bety at mange ikke kommer i jobb

Også legeforeningen uttrykker bekymring. Rehabiliteringstilbudet på sykehus og i private institusjoner er sterkt redusert på grunn av koronaviruset. Det kan ha en høy pris for dem som har overlevd koronaviruset, sier Maja Wilhelmsen, leder av Norsk forening for fysikalskmedisin og rehabilitering.

– Det vi frykter er at disse pasientene får et prognosetap, som gjør at de kan fungere dårligere i hverdagen, og kanskje ikke klarer å komme tilbake i jobb, sier Wilhelmsen.

Hun sendte fredag et brev til helsemyndighetene der de uttrykker bekymring:

«Styret i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering mener at rehabiliteringstilbudet nasjonalt per i dag i for stor grad er redusert. Dette ansees å være i strid med Helsedirektoratets anbefalinger, og det gjelder alle nivåer i helsetjenesten. Vi er bekymret for betydelige prognosetap for den enkelte pasient og medfølgende økonomiske konsekvenser av dette på samfunnsnivå.»

Rehabilitering skal prioriteres

Helsedirketotratet ser problemet – og sier rehabilitering nå skal prioriteres.

– Rehabiliteringsinstitusjonene er ikke bygd ned, men de har måttet omprioritere resurser og har måttet forberede seg på smitteverntiltak de også. Men nå er vi i en situasjon hvor vi har lite smitte i Norge, og hvor det er mane pasienter på vei ut av sykehusene og intensivavdelingene. Og da skal vi ta godt vare på de pasientene så de får god rehabilitering, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Ingvild Grimstad, kommunikasjonsansvarlig ved CatoSenteret, sier de er klare til å ta imot koronaoverlevere for rehabilitering.

– Vi har lang erfaring med senskader etter sykehusopphold. Men sykehusene har ennå ikke henvist pasienter til oss, bortsett fra Ronny Øverland.

Grimstad tror sykehusene er så opptatt med å redde liv, at de glemmer at denne gruppen også skal rehabiliteres.

På armen har Ronny Øverland en tatovering av dem som venter på ham hjemme: kona og to sønner.

De vil kanskje møte en pappa som trenger tid til å bli helt bra.