Vaper kan være knall gule, blå eller rosa. De er på størrelse med en tusj. Og dampen som kommer ut smaker søtt, men inneholder i mange av sigarettene nikotin.

Regjeringen har allerede forbudt fargerike og søte smaker i e-sigarettene. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Man trodde tidligere at dampen fra sigarettene var uskyldig, men en rekke forskere over hele verden har endret mening og advarer mot at sigarettene inneholder helseskadelige mengder med nikotin.

Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA, Oslo Met gjennomførte i fjor viser at bruken av e-sigaretter på ungdomsskolen og i videregående er mer enn fordoblet på to år. I fjor svarte 30 prosent i denne gruppen at de har prøvd å vape.

Det er ifølge undersøkelsen flest jenter som vaper av og til.

– Gjør det for å tøffe seg

På gaten i Bergen møter NRK unge som alle har folk i sin omgangskrets som vaper.

NRK Lettere å være med når andre gjør det Sara Charlotte Voll (t.h.) er på tur i Bergen sentrum med venninnen Ingeborg Eikje. Hun tror flere unge vaper for å koble av. – Folk rundt de gjør det, så da er det lett å bli med. Kanskje de vaper for å roe litt ned, sier hun. NRK Vape er ut Oskar Karlsrud forteller at for de litt «eldre» er vaping blitt litt ut. – Det er nok mer for de i 16–18 års alderen. De føler seg vel litt kule, sier Karlsrud. NRK Sunt alternativ Dorthea Fedøy Magnussen mener unge tror at vape er et litt sunnere alternativ. – De tenker nok at vanlige sigaretter har mer farlige stoffer. Og så tenker de nok at nikotinen i vape ikke er så farlig.

I dag selges sigarettene over nett og det er ingen alderskontroll, det betyr at barn helt ned i 10-års alderen damper disse, sier generalsekretær i Astma og allergiforbundet Guro Birkeland

– Mange er ikke klar over at det de inhalerer inneholder nikotin og blir derfor avhengig i svært ung alder.

Birkeland er bekymret over at det nå florerer e-sigaretter blant barn på norske skoler.

Generalsekretær i Astma og allergiforbundet og lege Guro Birkeland er bekymret for at unge blir avhengig av nikotin. Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

– Avhengigheten blir sterkere når man begynner som ung. Det fører til farlige situasjoner for barna.

Birkeland er redd for gruppepress og at barn som ikke bruker vape føler seg utenfor. Hun forteller at det hun opplever som et kraftig press gir grunn for stor bekymring.

– Jeg kjenner til barn på ungdomsskolen som ikke tør å gå på toalettet på skolen, for et toalettbesøk betyr at du må være med å vape, sier Birkeland.

Også regjeringen er bekymret for bruken blant unge. Den har sendt ut et forslag på høring om å stanse alt salg av e-sigaretter på nett.

– Nettsalg gjør produktene mer tilgjengelige for mindreårige og bidrar til økt eksponering for dem.

Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng sier regjeringen er bekymret for bruken blant unge Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng sier det er utfordringer knyttet både til kontroll av aldersgrensen og av om produktene er lovlige.

– Dette er ikke i tråd med regjeringens tobakksstrategi, hvor det er et mål å redusere tilgjengeligheten overfor barn og unge.

Stortinget har vedtatt at den søte smaken skal bort fra sigarettene.

Forbud i resten av Europa

Norge ligger etter resten av Europa, der de fleste land allerede har innført forbud mot nettsalg av elektriske sigaretter.

Regjeringen har sendt ut forslaget om forbud av salg ut på høring. Der skriver de at de som vaper øker risikoen for

luftveissykdommer

hjerte- og karsykdommer

munnhulesykdommer

forgiftninger

kreft

fosterskader

psykiske lidelser

Ifølge en rapport om e-sigaretter fra Folkehelseinstituttet viser studier at nikotin påvirker hjernen til barn og unge langt mer enn man tidligere har trodd. De øker også risikoen for at de unge blir avhengige av nikotin og andre rusmidler.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Karl Erik Lund er derimot ikke bekymret for utviklingen.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Karl Erik Lund er derimot ikke bekymret for dampingen blant de unge. Foto: Folkehelseinstituttet

Han sier alle undersøkelser viser at bruken av elektriske sigaretter blant unge er sporadisk og svært få blir avhengige av disse.

– Ungdomsbruk av e-sigaretter er i første rekke eksperimentell. Den er forbigående, mange prøver det og forlater det etter kort tid. Og avhengighetspotensialet ved e-sigaretter er jo også langt lavere enn ved tobakkssigarettene.

Birkeland i Astma- og allergiforbundet er uenig i dette.

– Utfordringen er at når du begynner med noe som gir deg en avhengighet, så er det større fare for at du kan begynne med enda mer alvorlige avhengighetsdannende stoffer etterpå.