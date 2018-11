Unge Høyre-leder raser mot Solbergs abort-frieri til KrF

– Vi sa høyt og tydelig nei, skriver Bruflot i et debattinnlegg i VG.

Hun viser til at de samme argumentene som nå blir brukt for å la KrF forhandle om abortlovens paragraf 2c, også ble brukt da Høyre sa nei til å endre på loven i 2013.

– Når debatten vi hadde i 2013 nå går på nytt, er det frustrerende å se at de samme argumentene blir brukt om igjen, samtidig som det er en stille forventning om at vi som er uenige sitter i ro for samarbeidets skyld, skriver Bruflot.

Alvorlige sykdommer

Like før KrF valgte å søke regjeringsmakt med Solberg, åpnet statsministeren for å forhandle om abortloven. KrF ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven – som tillater abort etter uke 12 hvis barnet har Downs syndrom eller alvorlige sykdommer.

Solberg har siden slått fast at endringen neppe vil få store praktiske konsekvenser – et argument som også ble brukt da Høyre sa nei til å endre samme paragraf i 2013.

– Hvorfor rykker ledelsen i Høyre ut og argumenterer for at denne endringen ikke skal få noen praktisk betydning, at dagens abortlov er diskriminerende? skriver Bruflot videre.

Dette sier loven om abort etter uke 12 Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når: a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314; eller e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Det står også i loven at kvinnens evne til å ta vare på barnet og hennes egen vurdering av situasjonen skal veie tungt.

Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Kilde: Lovdata

– Abortloven står

Bruflot får støtte fra partikollega Heidi Nordby Lunde, som sitter arbeids- sosialkomiteen på Stortinget.

–Jeg står på Høyres vedtatte program, som opprettholder dagens abortlov, sier Lunde til NRK.

Hun understreker at aborttallene har holdt seg stabilt lave de siste årene, selv om befolkningen har økt.

– Vi kan godt se på forebyggende tiltak for å få tallene ned, men abortloven står, slår hun fast.

– Bør føre til færre aborter

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa i går at han regner med at eventuelle endringer i abortloven vil føre til at flere får nei i abortnemndene.

– Det vil være KrFs utgangspunkt. Men det viktigste for oss er å rydde opp i det som er diskriminerende i dagens lov, så barn får sterkere rettsvern, sa han i Politisk kvarter.

Mange tror Ropstad vil ta over KrF, dersom partiet går inn i Solberg-regjeringen og Knut Arild Hareide trekker seg.