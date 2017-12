Ung kvinne funnet hardt skadet i veikanten

En ung kvinne ble funnet hardt skadet i veikanten langs Strømfossveien i Rakkestad.

– Situasjonen ansees som alvorlig. Det kan se ut som en påkjørsel, men vi er ellers usikre på hva som har skjedd, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst Politidistrikt til NRK.

Politiet fikk meldingen klokken 19:17.

Mastad vil ikke gå nærmere inn på hvilke skader kvinnen har, men hun er bevisst og fraktet i luftambulanse til Ullevål sykehus.

MULIG PÅKJØRSEL: Kvinnen kan ha lagt i veikanten i underkant av en time før hun ble funnet. Foto: Privat

– Vi har kommunisert med henne, men hun er alvorlig skadd, sier Marstad.

Marstad kan ikke si hvor lenge kvinnen kan ha ligget i veien, men det skal ha vært bevegelser i området fra 18:30.

– Det er ellers ikke en sterkt trafikkert vei, sier operasjonslederen.

Politiet har sperret av veien og foretar nå tekniske undersøkelser.

Ulykken har skjedd litt under to kilometer øst for Rakkestad sentrum, i nærheten av krysset til Kirkeveien.

De venter nå på å få krimteknikere på stedet.

– Vi er i etterforskningsfasen og prøver å finne vitner i nabolaget, sier operasjonslederen.

Ber vedkommende ta kontakt

Marstad legger til at om det har forekommet en påkjørsel, så ber han sjåføren ta kontakt umiddelbart.

– Det kan se ut som et stikk i dette tilfellet. I så fall ønsker jeg at vedkommende tar kontakt med politiet snarest. Vi har snakket med pasienten og har informasjon. Uansett hvilken tilstand vedkommende befinner seg i er politiet her for å hjelpe, sier han.

På Twitter oppfordrer politiet folk ellers til å ta kontakt om de har sett noe mellom 18:30 og 19:20.