Uaktuelt å forhandle med russerne

Kosatsjov sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at invitasjonen som var sendt til det norske Stortinget var generell og ikke til enkeltpersoner, og at det derfor var opp til Stortinget å sette sammen delegasjonen som skulle besøke Moskva.

– Hvis Norge velger å inkludere personer som de vet vil bli nektet innreise til Russland, så er det deres sak, de er i god tid blitt informert om hvilke personer dette gjelder, sier Kosatsjov.

– Det er ikke vi som har innført sanksjoner mot parlamentarikere, det er det EU som har gjort, og Norge har fulgt EU og innført de samme anti-russiske sanksjonene.

Nektet innreise

Uttalelsen kommer etter det ble kjent at Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (H) ble nektet visum av russiske myndigheter. På grunn av dette avlyser UD en planlagt reise til Moskva.

Utenriksminister Børge Brende sa i en pressekonferanse tidligere i dag at han har vært klar over at Solhjell og Skei Grande sto i fare for å ikke slippe inn i Russland siden november. UD valgte likevel å inkludere begge to reiseplanene i et håp om at de ville løse seg.

PROTESTERER: Utenriksminister Børge Brende mener visumnekten er urimelig.

– Dette er sterkt beklagelig, sa Brende.

– Vi mener det er urimelig og usaklig å ikke gi dem visum, og derfor har vi protestert overfor Russland og har innkalt den russiske ambassadøren til UD, fortsetter han.

Avslår å forhandle

Russlands visumnekt kommer på bakgrunn av at Norge ar valgt å følge EUs restriktive tiltak mot Russland, som gjør at russiske parlamentarikere ikke slipper inn i Norge. Dette ønsker russerne å forhandle bort.

– Vi har foreslått overfor Norge å fjerne restriksjonene for alle parlamentarikere, både norske og russiske, men dette har ikke Norge villet gå med på, sa Kosatsjov.

INGEN FORHANDLING: Frode Andersen, UD.

Kommunikasjonssjef i UD Frode Andersen opplyser til NRK at å inngå forhandlinger med russerne på bakgrunn av denne visumnekten er uaktuelt, da årsaken til Norges restriksjoner er anneksjon av Krim og destabiliseringen i Øst-Ukraina.

– Russlands visumnekt til norske parlamentarikere er på sin side både uberettiget og urimelig. Det er ingen gjensidighet som gir grunnlag for slike tiltak fra russisk side. Å akseptere en slik gjensidighet ville bidra til å legitimere de russiske tiltakene, sier han i en e-post.

– Vi sluttet oss til tiltakene på bakgrunn av russiske folkerettsbrudd i Ukraina. Vi kan derfor ikke forhandle om hvem som står på den listen.

Onsdag kveld sendte den russiske ambassaden en pressemelding der de bekrefter at «svartelistingen» er gjengjeldelse.

«Vi vil spesielt understreke at Russlands tiltak var svar på Norges handlinger. Russland har ikke hatt til hensikt og planlegger ikke i fremtiden å sette i gang noen "listekrig".(...) Vi er oppriktig interessert i likeverdige og gjensidig fordelaktige forbindelser med Norge, deriblant på parlamentarisk nivå. »

Gir Trump ansvaret

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Iver Neumann, mener situasjonen gjenspeiler en internasjonal trend som er igangsatt av Donald Trump.

SKYLDER PÅ TRUMP: Iver Neumann ved NUPI.

– Donald Trumps om å nekte statsborgere fra syv forskjellige land innreise har satt en tone i internasjonal politikk, hvor det blir lettere å gjøre spesifikke nektelser som dette, sier han.

– Det er helt oppsiktsvekkende at russerne plukker ut diplomater og nekter de innreise. Det kan jeg ikke huske at russerne har gjort før.

– Er det sannsynlig at de snur?

– Nei.