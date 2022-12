Trump blir latterliggjort etter «stor kunngjøring»

Onsdag sa den tidligere presidenten at han skulle komme med en stor nyhet.

Torsdag kom Trump med den «store kunngjøringen» som er at han kommer med superhelt-kort med seg selv på.

– Skaff deg kortene dine nå, sier Donald Trump i en video.

– Et begrenset opplag med kort med fantastisk animasjoner av mitt liv og min karriere, sier han videre og lover spennende kort.

DYRE KORT: Det vil i første omgang bli solgt 45.000 kort, som gjør at den tidligere presidenten kan tjene nesten 44 millioner kroner. Foto: Trumpkampanje

Latterliggjøres

Kortene koster 99 dollar per kort, som tilsvarer rundt 980 norske kroner. Kortene har bilde av ham selv i ulike roller og superheltkostymer.

– Det kan være den perfekte julegaven.

Det sier den tidligere presidenten i en video publisert på CollecttrumpCards, nettsiden til de nye samlekortene.

– Amerika trenger en superhelt, sier Trump i en animasjon der han står i superheltkostyme utenfor Trump Tower og skyter laser ut av øynene.

Det Trump selv kaller en stor kunngjørelse blir nå latterliggjort av mange på internett.

Ginger Gibson, Washington-redaktør for NBC, skriver «Donald Trumps store kunngjøring ser ut til å være at han fortsatt tror folk vil gi ham 99 dollar når han spør», ifølge The Guardian.

MANGE VALG: Hvis man ønsker å kjøpe et av superhelt-kortene til Trump er det flere forskjellige kort å velge mellom. Foto: Trumpkampanje

På Twitter skriver forfatter John Kiriakou: «Akkurat da du trodde at han ikke kunne ydmyke seg selv mer enn han allerede har gjort».

En annen skriver: «Dette er på en eller annen måte hysterisk dummere enn selv jeg hadde forventet».

I videoen forteller den tidligere presidenten at alle som kjøper 45 eller flere «Trump Digital Trading Cards», som kortene blir kalt, er garantert en billett til å delta på en såkalt gallamiddag med Trump i Florida, ifølge CollecttrumpCards.

Nettstedet har også en konkurranse med premier, inkludert et møte med Trump, en 10-minutters individuell Zoom-samtale og en times golfkamp på Trump Golf Palm Beach.

FANTASTISK: Donald Trump sier at kortene er fantastisk animasjon av hans liv og hans karriere. Foto: Trumpkampanje

Kan tjene 44 millioner

Den amerikanske avisen Variety skriver at Donald Trump håper å få inn litt mer penger ved å selge kort som viser han i rare fantasiscenarioer og forskjellige andre scener. Variety er ikke alene om å mene det, flere amerikanske aviser mener annonseringen av Trumps superhelt-kort er fordi han trenger penger.

Trump har den siste tiden stått i rekke juridiske problemer, og tidligere i desember ble Trump-selskap funnet skyldig i skattesvindel.

På Trump sitt nye nettsted opplyser de at de i første omgang selger 45.000 kort. Hvis han klarer å selge ut alle kortene kan han tjene nesten 44 millioner kroner.

– Ikke vent! De vil bli borte, veldig raskt, tror jeg.