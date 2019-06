Torsken i sør forsvinner – nå blir det fiskeforbud

Det var en gang, at fiskere på brygga i Oslofjorden lett kunne få torsk på kroken. I dag skjer det sjeldnere og sjeldnere.

På Holmen i Asker sitter Omar Aydin med to fiskestenger. Han forteller at han har fisket her 20–30 ganger, og aldri fått torsk.

– I dag har jeg fått mange makrell, men ikke torsk, sier han.

PRØVER FISKELYKKEN: Osman Aydin forteller at det så langt har vært lite torsk, men mye makrell. Foto: Martin Roalsø / NRK

Torskebestanden krymper

Forskning har over lang tid vist at torsken sør og øst i landet forsvinner. Spesielt ille er det i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten. Klimaendringer må ta sin del av skylden, det samme må miljøpåvirkning fra land. I tillegg kommer all fisken som trekkes opp av fiskere.

Derfor blir det nå forbud mot torskefiske i området fra 15. juni. I tillegg blir det totalforbudt å fiske i enkelte områder fra januar til april – når torsken gyter.

FORBUD: I det grønne området blir det forbudt å fiske torsk i tre år, fra 15. juni 2019. I de røde områdene blir det totalforbudt å fiske fra januar til april. Grafikk: Synne Gjul / NRK

Det blir også forbudt å bruke bunnsatte garn i området. De samme reglene gjelder for yrkesfiskerne, men noen få kan få dispensasjon. Detaljert kart over forbudsområdet finner du på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

– Torskebestanden er på et bunnivå

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er bekymret for torsken:

– Forbudet skal gi et signal om at vi skal bygge opp igjen kyst- og fjordtorskbestanden fordi den er på et veldig lavt nivå. Nå må vi få den opp igjen, slik at vi kan fiske og nyte godt av muligheten senere, sier han.

BEKYMRET: Fiskeriministeren liker selv å fiske, men er klar på at torsken skal ut igjen i sjøen, om han får en på kroken. Foto: Martin Roalsø / NRK

Et annet tiltak er at fellingskvoten for sel økes med 20 prosent. Kystselen lever av det samme som torsken, og gjør derfor tilgangen på mat vanskeligere.

Det myndighetene nå setter i gang blir en slags dugnad for å få torskebestanden opp igjen. Fiskeridirektør Liv Holmefjord forteller at forbudet skal vare i tre år, og håper det vil gi resultater.

– Det kan være mange årsaker til at torsken forsvinner. Men vi håper at dette kan hjelpe litt på, sier hun.

DUGNAD: Fiskeridirektøren ber alle om å ta i et tak for å berge torsken. Foto: Martin Roalsø / NRK

I første omgang skal fiskeridirektoratet drive informasjon blant fiskerne. De har også trykket opp informasjonsmateriell på tysk, polsk og litauisk, for å nå fiskerne som ikke forstår norsk. Informasjonen skal trykkes opp og distribueres. I tillegg vil direktoratet henge opp plakater rundt Oslofjorden. Dersom informasjonen ikke hjelper, kan det blir aktuelt med bøter.

PÅ FLERE SPRÅK: Fiskeridirektoratets plakat skal henges opp rundt Oslofjorden. Foto: Fiskeridirektoratet

Torsken skal tilbake i havet

Tilbake på brygga i Holmen, forteller Usman Aydin at det var en annen fisker som fikk noen torsk forrige dagen. Fiskeren kastet dem uti igjen.

– Han sa at torsk måtte sendes tilbake til havet, sier Aydin.

Det er altså så enkel:

Får du torsk, skal du ta den så skånsomt som mulig av kroken og kaste den ut igjen.