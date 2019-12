Togtrafikken også for sein i 2019

Så langt i år har 89,5 prosent av persontoga ankommet endestasjonen innen punktlighetskravet (ikke mer enn 3:59 minutter for lokaltog og 5:59 minutter for langdistansetog), viser statistikken til Bane Nor.

På en pressekonferanse onsdag uttalte kunde- og trafikkdirektøren Bjørn Kristiansen, at punktligheten trolig kommer til å havne på 89,1 prosent innen året er omme.

– Det er vi ikke veldig fornøyd med, men det er ikke langt unna, og bedre enn i fjor.

Dårligst ut kom toga i rushtid i hovedstaden. Kun 80,1 prosent av toga kom til rett tid hittil i 2019.

– Litt av årsaken er at vi bruker jernbanenettet mer nå enn før. Det tar lengre tid å få folk inn og ut av togene når det er flere reisende, sier Kristiansen.

Punktlighetstall for tog på Bane Nors skinner Data oppdatert til og med 17.12.2019 I fjor To mnd tilbake Forrige mnd Hittil i år Inneværende mnd Alle Persontog 88.6 88.9 89.1 89.1 89.5 Flytoget ankomst Gardermoen 93.7 95.4 94.7 94.2 95.3 Rushtid Osloområdet 81.7 79.1 78 80.1 77 Alle godstog - uten malmtog 73.1 78.8 78.4 78.1 77.3 Regularitet persontog 95.8 95.5 96.7 95.8 95.7 Avgang Alnabru 79.6 91.8 87.9 87.7 81

Klarte ikke målet i fjor

Målet for Bane Nor er at punktligheten for alle persontog skal være på 90 prosent.

2018 var et dårlig år for punktligheten i Bane Nor. Etter at punktligheten hadde holdt seg over 90 prosent i seks år, falt den til 88,7 prosent i fjor.

I sommer var det nok en gang buss for tog på Østlandet og høsten fulgte på med togforsinkelser. Ifølge Bane Nor var synderen tekniske feil, gammelt signalanlegg som er krevende å vedlikeholde og ekstremvær.

En teknisk feil lokalt får følgefeil på andre togstrekninger over hele landet, ifølge Bane Nor. Dermed er det flere strekninger som ikke når punktlighetsmålet.

– En teknisk feil på Oslo S påvirker hele jernbanenettet, sier Kristiansen.

– Vy har nå satt i gang et program for å starte togas avgangstid 20 sekunder tidligere for at vi skal kunne holde rutene, sier Bjørn Kristiansen. Foto: Astri Husø / NRK

Toget skal lukke dørene 20 sekunder tidligere

Det aller viktigste Bane Nor kan gjøre for å bedre punktligheten er å drive mer vedlikehold, sier Kristiansen.

– Vi skal bruke 250 millioner kroner ekstra i tillegg til normalt vedlikehold hvert år på strekninga Lillestrøm og Drammen. Dette er den viktigste strekninga, fordi 60 prosent av alle toga går her, og påvirker 80 prosent av punktligheten. Vi forventer at det skal gi bedre resultater.

I tillegg mener Bane Nor at sektorinndeling av plattformene, så det skal bli lettere for folk å plassere seg riktig når de skal inn og ut av vognene, og 2600 nye dataskjermer med informasjon til kundene, skal gi bedre flyt i togtrafikken.

– Sammen med Vy jobber vi ekstremt hardt for å få togene raskere av gårde. Vy har nå satt i gang et program for at dørene skal lukkes 20 sekunder tidligere for at vi skal kunne holde rutene, sier Kristiansen.