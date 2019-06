Tine får ikke lov å kalle seg Norges mest bærekraftige selskap

Tine hevder i en reklamevideo på Facebook at de er Norges mest bærekraftige selskap. Det fikk Norsk vegansamfunn til å reagere.

– Melkeproduksjon er per definisjon ikke bærekraftig: Kyr produserer enorme mengder av klimagassen metan, og soya brukt til dyrefôr importeres fra tidligere regnskogsområder i Brasil, sier leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl.

IKKE GREIT: Denne reklamen går for langt, mener Forbrukertilsynet. Foto: Screenshot fra Tines videoreklame / Facebook

Rostøl trekker paralleller til de misvisende reklamene med lykkelige griser i naturskjønne omgivelser som svineindustrien nylig har fått mye kritikk for, etter avsløringene om dyremishandling på norske grisefarmer i Brennpunkt-dokumentaren som ble vist forrige uke på NRK.

– Det er vel en litt drøy sammenligning. Dere insinuerer jo at Tine er involvert i dyremishandling?

– Nei, poenget er absolutt ikke at Tine fasiliterer dyremishandling. Poenget er å vise hvor vanlig det er med misvisende reklame som skjønnmaler en industri som hverken er bærekraftig eller dyrevennlig.

✅ Gårder over hele landet ✅ Meierier over hele landet ✅ Butikker over hele landet ➡️ Kortreist og fersk melk over hele landet! Tusen takk for at dere har kåret oss til Norges mest bærekraftige selskap i 2019. Publisert av TINE Torsdag 25. april 2019

Norsk vegansamfunn er imot all animalsk produksjon, der dyr brukes systematisk på måter som ikke er naturlig for dem, til å lage produkter som kunne vært erstattet med plantebaserte produkter.

Det er for eksempel ikke naturlig å skille kalvene fra moren sin så tidlig som man gjør i dagens melkeproduksjon, påpeker Rostøl.

Han viser også til forskning fra Oxford som viser at kumelk fører til ca. tre ganger så store utslipp som plantebasert melk.

Forbrukertilsynet ber Tine endre reklame

Veganersamfunnet klaget inn Tine til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven.

Tine melder i sine reklamer at de er blitt kåret til Norges mest bærekraftige selskap gjennom en publikumsavstemning som kalles «Sustainable Brand Index».

– I praksis vil det si at forbrukere har inntrykk av at Tine er best på bærekraft, ikke at de faktisk er best på bærekraft, er begrunnelsen fra Rostøl i Vegansamfunnet.

Han mener Tine burde ha presisert at de er «stemt frem som Norges mest bærekraftige bedrift».

Forbrukertilsynet gir Rostøl medhold og skriver til Tine at selskapets reklame er i strid med markedsføringsloven § 7:

«På generelt grunnlag vil vi bemerke at bruken av en så generell påstand som 'Norges mest bærekraftige selskap 2019' vanskelig vil kunne dokumenteres tilstrekkelig. Vi ber på denne bakgrunn at dere endrer all eksisterende markedsføring hvor denne påstanden benyttes.»

Tine vil rette seg etter Forbrukertilsynet

LOVER ENDRING: Direktør for kommunikasjon og bærekraft, Lars Galtung i TINE. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Tine skriver i en e-post til NRK at det aldri har vært deres intensjon å hevde at Tine er Norges mest bærekraftige selskap, men at dette er noe forbrukerne har kåret selskapet til. De skriver videre at de kommer til å gjøre justeringer i teksten i reklamekampanjen.

– Når det gjelder påstanden om at norsk melkeproduksjon ikke er bærekraftig, så vil vi bestride dette, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tine, Lars Galtung, i en e-post.

Han peker på at den norske kua produserer både kjøtt og melk, og at dette gir et lavere utslipp enn tilsvarende utslipp internasjonalt. Kommunikasjonsdirektøren sier at Tine også jobber med et prosjekt som potensielt kan redusere metanutslippene fra kua med 30–60 prosent.

– Vårt mål er at norske forbrukere fortsatt skal få meieriprodukter med det laveste klimatrykket i verden og vi skal senke utslippene yteliggere fremover, skriver Galtung i e-posten.