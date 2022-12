Tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold er død

Sigurd Frisvold (1947 – 2022) sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Det bekrefter familien til NRK.

Han etterlater seg et voksent barn og et barnebarn.

Frisvold ledet Forsvaret gjennom en svært betydningsfull periode.

Sigurd Frisvold mottok svært mange utmerkelser. Blant annet var han kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. Foto: Tor Richardsen / NTB

Den lange krigen

Det startet brått i april 1999, da han tok over for Arne Solli. Norske styrker hadde nettopp blitt sendt for å være med på Nato-intervensjonen i Kosovo.

Et par år senere traff to fly Twin Towers i New York.

– Jeg var på Natos forsvarssjefsmøte, og reiste fra Italia til Budapest. Jeg satt i bussen, og plutselig begynte alle telefonene å ringe, husket Frisvold til NRK i 2021.

– Amerikanerne dro til sitt, og vi andre hadde et lite møte. Det kom ikke noe ut av det, men jeg tenkte at her kommer det til å skje noe også for Norge.

Norske stryker var allerede fra årsskiftet 2001/2002 med på å fjerne Taliban fra makten i Afghanistan.

Over de 20 neste årene skulle 7000 nordmenn delta i krigen. 10 av dem mistet livet.

Samtidig med Afghanistan-krigen ble Forsvaret totalt reorganisert.

Avdelinger og leirer ble nedlagt. Det ble også opprettet et eget organ for militær logistikk kalt regional støttefunksjon.

1. april 2005 gikk Frisvold av på eget initiativ, etter å ha vært sykemeldt flere ganger de foregående månedene.

Frisvold mente han måtte gå av som følge av det massive budsjettunderskuddet i Forsvaret, som var på 950 millioner kroner.

Daværende forsvarssjef Sigurd Frisvold sammen med kong Harald i 2002. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Godt humør

Den tidligere forsvarssjefen hadde mange alvorlige saker på bordet gjennom karrieren. Allikevel sa han i et intervju med Dagbladet i 2003 at han kunne slippe seg løs.

– Jeg er en glad laks i selskapssammenheng. Innimellom en litt for glad laks. Opp gjennom tidene har jeg hatt en tendens til å komme tidlig og gå seint, fortalte Frisvold.

Frisvold hadde også god samvittighet om en av hans aller viktigste beslutninger.

Nåværende forsvarssjef Erik Kristoffersen sammen med Sigurd Frisvold i 2021. Foto: Roy Pettersen / NRK

I et NRK-intervju sammen med fire andre forsvarssjefer gjort høsten 2021 sa Frisvold at han mente beslutningen om å sende styrker til Afghanistan fortsatt var riktig.

– Jeg mener det ikke var forgjeves, sa Frisvold.

Samtidig uttrykte han sin støtte til beslutningen om å trekke styrkene tilbake i august 2021.