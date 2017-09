Terrortiltalte: Ble spurt om å bli selvmordsbomber

Statsadvokat Jan Glent grillet i dag 38-åringen om hva som skjedde på den siste leiren fembarnsfaren oppholdt seg på i Raqqa.

Aktor la også frem to groteske bilder av parterte ofre fra Syria, lagret på tiltaltes telefon en uke før han tok med seg familien til Syria.

– Det viser hva han har hatt kunnskap og interesser av, sier statsadvokat Jan Glent til NRK.

Etter å ha gjennomgått en ti dager lang sikkerhetssamling i Suluk i august 2014, på den syriske grensen mot Tyrkia, dro 38-åringen videre til en leir i Raqqa.

– Mange ble med på selvmordsaksjoner

– Var det snakk om at man skulle krige eller være selvmordsbomber på denne leiren i Raqqa? spør aktor, statsadvokat Jan Glent.

Via en tolk svarer tiltalte:

– Det var ikke snakk om krig, men vi ble vist en video der regimet til Assad hadde skutt en gutt og moren og faren stod rundt og sørget før gutten døde etter to timer. Og da sa vedkommende fra islamsk stat, «se hva regimet gjør, vi vil ha folk som kan bli med på selvmordsaksjoner» – og mange ble med, sier 38-åringen.

Dette udaterte bildet publisert i 2014 viser IS-forkjempere i Raqqa. Foto: NTB Scanpix

Det var i august 2014 han tok med kone og barn til Syria for – ifølge ham selv – å leve under Sharialov og for å bli baker eller jobbe i oljebransjen.

Kona Ruth Meyer Johansen har tidligere fortalt NRK at hun og barna ble lurt til å tro at de skulle besøke familie, da de endte opp i Syria og ble truet med å bli skutt om de forsøkte å dra.

– Jeg var redd

Aktoratet mener spørsmålet om å bli selvmordsbomber viser at dette var en treningsleir for terrororganisasjonen IS.

– Da virker det som at det var et reelt militært fokus i leiren? spør aktor.

– De ville ha personer som kunne begå selvmordsaksjoner. Det var derfor de viste videoen, sier 38-åringen.

Forsvaret mener 38-åringen ikke kan dømmes for å ha forberedt en terrorhandling hvis han ikke tilsluttet seg militæret eller meldte seg opp for å bli selvmordsbomber.

– Du har tidligere oppgitt at det var to alternativer – kjempe eller begå selvmordsangrep?

– Jo, men etter Sharia så går man til militæret eller slutter.

Endret forklaring

– Det står ingenting om at man kan slutte her (i referatet fra første avhør, journ.anm.). Hvorfor sa du ikke det i første avhør? Det er jo til din fordel.

– Jeg vet ikke, jeg var redd. Hadde jeg visste det så hadde jeg sagt sannheten og sluppet alt dette.

Nils Christian Nordhus forsvarer 38-åringen, som nekter for å ha planlagt terror eller deltatt i IS. Foto: Ola Mjaaland

38-åringen gjentar flere ganger at han var redd og ikke ønsket å binde seg til noe i det første avhøret.

– Fortalte du ISIL at du ikke ville leve under deres regime? Hvordan tror du ISIL ville reagert hvis du sa at du ikke ville delta i noen kamp for dem etter at du hadde gjennomgått all treningen?

– Det viktigste for den Islamske staten er at noen går god for deg, og da jeg sa at jeg kjenner NN og NN så var det greit for dem.

– Ville ikke ISIL se på dette som et sikkerhetsproblem at du gjennomgikk all treningen og så trakk deg ut?

– Når det gjelder Sharia-opplæring så kan man få den i hvilken som helst moske, og når det gjelder læren om gud så kan man få det i alle skoler.