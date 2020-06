Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har fungert overraskende bra med hjemmekontor, sier konsernsjef i Telenor Sigve Brekke til NRK.

Så bra at konsernsjefen nå tilbyr alle ansatte å få velge helt selv om de vil komme fysisk på jobb.

Vi møter han ved selskapets nesten folketomme hovedkvarter på Fornebu.

Noen få mennesker beveger seg over plassen ved Telenors lokaler på Fornebu. Foto: Gunhild Hjermundrud

Brekke selv har knapt vært en håndfull ganger på kontoret her siden koronasituasjonen inntraff.

– Denne tiden har vært en øyeåpner for andre måter å jobbe på.

Framtiden nå

Onsdag kveld fikk samtlige ansatte beskjed om at de fra nå av kan bestemme om de vil jobbe hjemmefra eller møte opp på kontoret.

Telenor har rundt 20.000 ansatte fordelt på ni land.

Rundt 90 prosent av de ansatte har hatt hjemmekontor de siste drøye to månedene.

– Jeg er positivt overrasket over hvor godt dette har fungert på tvers av land og kulturer, sier konsernsjefen.

Konsernsjefen titter inn på et digitalt møte. Slike møter kan bli den vanligste møteplassen for de ansatte om det blir mer hjemmekontor. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han sier hjemmekontor har vist seg å ha flere fordeler.

– Dette gir alle fleksibilitet og har vist seg å være mer effektivt for oss. Vi får koblet flere mennesker sammen og bryter med det klassiske hierarkiet i en bedrift. Jeg tror dette er framtidens arbeidsplass, sier Brekke.

Og i så måte kan framtiden være nær forestående for Telenors ansatte.

– Det ville være feil å vente til alle er tilbake på kontoret. Situasjonen vi har stått i den siste tiden har gitt oss anledning til å gå inn for dette nå, sier han.

Brekke mener de har vært godt forberedte, og at de skal få til videreføringen av hjemmekontor.

– Man må ha digitale verktøy for å få dette til. Det er en viktig investering, sier han.

Økt engasjement

Selv om den nye ordningen i prinsippet kan bety at ingen ansatte trenger å komme tilbake til kontoret – noensinne, så er ikke Brekke nervøs for at det skal skje.

– Vi ser for oss en ukentlig løsning hvor de ansatte kanskje er to dager hjemme og tre dager på kontoret.

Tomme kontorer på Telenors hovedkvarter på Fornebu. Det er heller ikke sikkert at kontorene vil fylles opp med det første. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ideen har de fra sitt finske datterselskap DNA, hvor de har hatt en lik ordning de siste fem årene, ifølge Brekke.

Den nye arbeidshverdagen kan medføre en liten overhaling av Telenors hovedkontor.

– Kontorlandskapet ser vi for oss å løse på en annerledes måte, med for eksempel kreative soner hvor de ansatte kan jobbe sammen, sier Brekke.

Færre ansatte fysisk på jobb kan føre til at Telenor står igjen med enkelte tomme lokaler.

– Det kan hende vi vil leie ut enda mer av våre områder enn vi gjør nå. Men dette handler ikke om økonomi, det handler om mer fleksibilitet for våre ansatte, sier Brekke.

Balansering

Oddvar Skjæveland er psykolog i Mellomrom arkitekturpsykologi, et rådgivningsfirma for kontorløsninger som også driver med forskning.

De har undersøkt den flittige bruken av hjemmekontor under koronasituasjonen her i landet.

Skjæveland mener på generelt grunnlag at det ikke er så enkelt å la ansatte jobbe mer hjemmefra.

– Det som bekymrer oss er at det virker så lett å bare bli hjemme. Det mange ikke tenker på er at det er mer komplisert enn hva man tror.

Oddvar Skjæveland, psykolog i Mellomrom arkitekturpsykologi, er kritisk til for flittig bruk av hjemmekontor. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Hjemmekontoret kan by på flere problemer ifølge Skjæveland.

– Særlig mange sliter med å tilrettelegging av oppgaver og inneklimaet. Det går fort ut over produktiviteten, som ikke bra for verken arbeidstaker eller giver, sier han.

Skjæveland mener den store taperen av mer hjemmekontor er det sosiale fellesskapet. Risikoen for sosial distansering bekymrer ham.

– Vi ser at mange har tapt det sosiale den siste tiden. For noen kan det føre til ensomhet.

Skjæveland sier at bedrifter kan spare penger på areal ved å ha mer hjemmekontor, men at redusert tilhørighet i verste fall kan føre til at ansatte slutter i jobben.

Folketomt i kantina til Telenor. Det kan det fortsette å være om folk forblir på hjemmekontor. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Men han er ikke bare negativ til bruken av hjemmekontor.

– Det er en god ide i et begrenset omfang. Én til to dager hjemmekontor kan være sunt. Det blir på en måte en kompromiss mellom arbeidstakernes og bedriftens interesser, sier Skjæveland.

Motstridende undersøkelser

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, mener det er positivt at koronakrisen har bidratt til fleksibilitet hos bedrifter.

– Disse positive erfaringene bør vi selvfølgelig ta med oss videre, slik som Telenor gjør her.

Men Melsom mener det er viktig å påpeke at ikke alle bedrifter og bransjer har samme muligheter til å tilby hjemmekontor.

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, sier at ikke alle bedrifter har like gode forutsetninger for å ha hjemmekontor. Foto: Moment studio

Melsom viser til rapporten om samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltakene som ble innført under koronasituasjonen.

– Den påpeker at hvis man blir påtvunget hjemmekontor over lengre tid, slik som var tilfelle for flere under koronakrisen, kan det by på utfordringer både for bedriften og for arbeidstageren.

Tidligere i år gjennomførte Telenor selv en undersøkelse om hjemmekontor.

Da kom det fram at 40 prosent mener man har for dårlig utstyr for å jobbe hjemmefra, og 80 prosent svarte at de er mer produktiv på kontoret.

Likevel mener konsernsjef Brekke at mer hjemmekontor er det beste for hans medarbeidere.

– Vi har gjort en egen, intern undersøkelse. Den viser at hjemmekontor har ført til økt engasjement.

Han tror skepsisen mange har hatt rundt bruken av hjemmekontor vil bli snudd til aksept.

– Men det er klart at det har en egenverdi å møtes ansikt til ansikt. Men dette handler om å la folk få velge selv, sier Brekke.