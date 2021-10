Teknologirådet mener mange offentlige aktører bør forlate Facebook

Med sine 2,8 milliarder brukere har Facebook en dominerende makt. Men nå presses selskapet fra flere fronter.

Den siste uken har nettsiden vært nede, blitt anklaget for å være skadelig for samfunnet og fått kritikk for dårlig personvern.

I Norge har Datatilsynet kommet med en knusende rapport.

– Vi kan ikke vite hva opplysningene som du legger igjen hos oss blir brukt til. Det er en risiko vi ikke kan akseptere, forteller direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon til NRK.

Ber flere forlate Facebook

Tilsynet konkluderer med at Facebook er et usikkert medium når det kommer til brukeres rettigheter og friheter.

Rapporten har ført til at Teknologirådet, Bioteknologirådet og UDI har forlatt Facebook.

– Konklusjonen til Datatilsynet er klinkende klar. Når man oppretter en Facebook-side, utsetter man brukerne sin for høy risiko. Og det er ikke mulig å minimalisere den i særlig grad, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet om hvorfor de fjerner Facebook-kontoen.

Teknologirådet er et rådgivende organ opprettet av Stortinget.

– Offentlige instanser bør gjøre en grundig vurdering av hvor nødvendig det er for dem å være på Facebook, sier Tennøe.

– Vil du si at de bør forlate Facebook?

– Ja, jeg vil si at mange bør forlate Facebook. De bør i hvert fall grunngi veldig godt hvorfor det er nødvendig å være på Facebook. Hvorfor må de outsource sin informasjonsvirksomhet til en plattform som rett og slett bruker personopplysninger om innbyggerne som betaling for kommunikasjonsvirksomheten? spør Tennøe.

Han sier det i første rekke er usikkerhet knyttet til informasjonen om brukerne som gjør at offentlige instanser bør tenke seg om. Men han legger også vekt på det siste som er kommet fram i USA, at Facebook anklages for å være skadelig.

– Vi vet at Facebook er en tvilsom arena for samfunnsdebatt. De vrir debatten i en polariserende, splittende retning, sier Tennøe.

Facebook er blitt gjort kjent med Teknologirådets uttalelser, men sier de ikke rekker å komme med tilsvar til denne saken. De opplyser til NRK at de vil komme tilbake med et svar til uttalelsene fra Teknologirådet og Datatilsynet på et senere tidspunkt.

NRK forklarer Facebook-trøbbel på flere fronter - hva handler sakene om? Bla videre Kritikk for manglende personvern Facebook har over 2,8 milliarder brukere, men får kritikk for dårlig personvern. Kritikken har kommet i flere land, og i høst kom Datatilsynet i Norge med en knusende rapport. Datatilsynet advarer "Vi mener at behandlingen av personopplysninger gjennom å ha en side på Facebook, medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter", skriver Datatilsynet og sier de ikke vil være på Facebook. Flere offentlige instanser følger etter. Teknologirådet, Bioteknologirådet og UDI forlater alle Facebook. Facebook-varsler står fram Tidligere Facebook-medarbeider Frances Haugen lekker store mengder dokumenter til myndighetene og avisen Wall Street Journal. Dokumentene skal vise hvordan Facebook visste at produktene deres er skadelig for unge jenter. Høring i Kongressen – Jeg er her i dag fordi jeg mener at produktene til Facebook skader barn, fører til splid og svekker demokratiet vårt, sa varsler Frances Haugen. Nede i sju timer Tirsdag denne uken var Facebook og underproduktene Instagram og WhatsApp nede i rundt sju timer, noe som berørte milliarder av brukere. Mange bruker også Facebook-verktøyene Messenger eller Workplace. Da Facebook var nede, rammet det også intranettet til Oslo kommune, DNB og NRK. Kamp mot monopolet Ved å kjøpe opp konkurrenter, har Facebook skaffet seg en totalt dominerende posisjon. Konkurransetilsyn i flere land ser nå på hva som kan gjøres. Dette gjelder blant annet USA, Storbritannia og Tyskland. Forrige kort Neste kort

Nav vurderer

I Tyskland har lederen for det tyske datatilsynet anbefalt landets myndigheter å legge ned sine Facebook-sider innen utgangen av året, ifølge Digi.

Her i Norge har Datatilsynets rapport om Facebook og personvern allerede fått følger ved at flere har fjernet Facebook-sidene.

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI sier til NRK at Datatilsynets rapport gjorde at de valgte å fjerne kontoen helt.

Nav skriver på sin hjemmeside at de har sju Facebook-kontoer. De vurderer nå hva de skal gjøre.

– Nav har vurdert personvernet kontinuerlig siden oppstart på Facebook i 2011. Vi fortsetter å vurdere personvernet, og har planlagt en ny juridisk gjennomgang og risikovurdering av de tjenestene vi har på Facebook i dag – nettopp på grunn av Datatilsynets rapport. Hva som blir konklusjonen av denne gjennomgangen er det for tidlig å si noe om, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i Nav.

Politiet forlater ikke Facebook

Politiet sier de er klar over utfordringene som er ved å bruke Facebook, og at de har vurdert bruken.

De mener den positive effekten ved å kunne kommunisere målrettet med borgerne veier tungt.

BLIR PÅ FACEBOOK: Politiet mener fordelene med Facebook veier tyngst, opplyser kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet. Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi har konkludert med at politiet bør være til stede med forebyggende budskap der borgerne ferdes, også dersom det er snakk om digitale møteplasser som Facebook, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.

Universitetet i Oslo sier de er på sosiale medier fordi det er der målgruppen befinner seg.

– Det er den digitale virkeligheten og en naturlig del av folks liv. Vi har i vår risikovurdering lagt vekt på denne såkalte «berettigede interessen» av å kunne kommunisere og være tilgjengelige for målgruppene der de er, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné ved Universitetet i Oslo.

UiO har 100.000 følgere på Facebook.

– For mektig

Facebooks monopollignende posisjon undersøkes nå av konkurransetilsynene i USA, Storbritannia og Tyskland.

Samtidig anklages selskapet for å være skadelig for barn og samfunnet som helhet. Det førte til høring i Kongressen.

Thon innrømmer at Datatilsynet også har basert beslutningen sin på omdømme.

GIKK HARDT UT: Datatilsynet og direktør Bjørn Erik Thon har fått flere aktører i Norge til å forlate Facebook. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har også lagt stor vekt på omdømmet. Det en klar omdømmerisiko for Datatilsynet å være på Facebook, fordi det har vært mye usikkerhet knyttet til Facebook den siste tiden, sier Thon.

Nylig ble dokumenter fra Facebook lekket. Dokumentene viser at Facebook har ført til at tenåringsjenter har sterke kroppskomplekser som følge av mediet.

Tidligere IT-spesialist i Facebook Frances Haugen sto frem som vitne og mener at plattformen opererer «mye verre enn noe hun har sett før».

– Akkurat nå er jeg veldig glad for at vi valgte å ikke bruke Facebook som en kommunikasjonsplattform. Jeg ville sett det som problematisk, da kritikken nok en gang hagler mot selskapet på grunn av at kommersielle interesser kommer foran andre, sier Thon.

I kjølvannet av Datatilsynets rapport, valgte flere å følge etter.

– Jeg synes det er positivt, og jeg venter på at flere tar en vurdering på det. Dette er jo en anledning for offentlige virksomheter til å gå gjennom bruk av sosiale medier, da spesielt Facebook, sier Thon,

Han mener Facebook har blitt for mektig på verdensbasis.

– Når et selskap har blitt så stort og mektig at det kan bidra til å utgjøre et politisk valg, da har det blitt for stort og bør reguleres, mener han.