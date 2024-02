Den norske regissøren og Emmy-nominerte skuespilleren er gått bort. Det opplyser familien i en pressemelding mandag.

– Stein Winge var ikke bare en anerkjent kunstner, men også en kjærlig familiemann. Som sønn av billedkunstneren Sigurd Winge, ektemann til skuespiller Kari Onstad, og far til Julie, Sigurd Nikolai og Viktoria Winge, var familien alltid en integrert del av hans kunstneriske liv, skriver familien i pressemeldingen.

Stein Winge omfavner teatersjef Ellen Horn foran Nationaltheatret da den sjette internasjonale Ibsenfestivalen ble åpnet i august 1998. Foto: Erik Johansen / NTB

Ifølge Store norske leksikon, satte Stein Winge opp stykker allerede i studietiden ved Statens Teaterhøgskole.

Ville bli dirigent - ble teatermann

Teaterkarrieren kom etter at han i tenårene først begynte å spille fiolin med et mål om å bli dirigent, men deretter ble overbevist av lyriker og skuespiller Claes Gill om at han måtte bli skuespiller.

– Vi vil minnes Stein Winge som en visjonær, en mentor og en venn. Hans arv vil leve videre gjennom de utallige produksjonene han har skapt og de livene han har berørt. Hans familie er i sorg, og deres tanker går også til hans venner og alle som kjente og beundret hans arbeid, står det videre i pressemeldingen.

Regissør Stein Winge og skuespiller Bjørn Sundquist (t.h.) under prøvene på teaterstykket «Bibelen» som hadde premiere på Det norske teateret i Oslo i februar 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Winge ble både teatersjef på Nationaltheatret og sjefregissør på Den Norske Opera i løpet av sin karriere. Han var også gjesteregissør ved de fleste teatrene i Norge og ved flere scener i andre land.

På 80-tallet jobbet han ved LA Theatre Center i Los Angeles, hvor han blant andre tok med seg Espen Skjønberg for å spille Kong Lear.

Jobbet sammen i flere tiår

Skuespiller Nils Ole Oftebro forteller at han har kjent Stein Winge siden 60-tallet. Han satt ved Winges side etter at han var gått bort mandag.

– Jeg satt sammen med to av barna hans og snakket og fortalte historier og anekdoter. Det var både hyggelige og sørgelige minner vi delte, sier Oftebro til NRK.

Nils Ole Oftebro deler ut Amandapris på Filmfestivalen i Haugesund i 2019. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Winge og Sverre Anker Ousdal gikk ut fra Teaterhøgskolen da Oftebro begynte i 1971.

– Jeg har kjent ham i mange år: Jeg har hatt ham som instruktør og hatt ham som venn.

– Modig og nyskapende

– Hvordan var han som instruktør?

– Stein var en av de mest oppfinnsomme, nyskapende instruktørene som eksisterte fra slutten av 60-tallet til frem til midt på 90-tallet, sier Oftebro og trekker fram da Anne Marit Jacobsen spilte kongen i «Johan uten land» i 1985.

– Det var jo første gang en kvinne spilte en stor, mannlig hovedrolle. De fant, både i «Rikard II» og i «Johan uten land» et helt nytt formspråk på den runde scenen på Torshov som jeg mener har inspirert en hel generasjon av nye instruktører som kom etter, sier Oftebro og legger til:

– Han var modig og han var nyskapende. Han var både respektfull og respektløs på samme tid. Han er et stort, stort navn.

Oftebro sier tapet av Winge også er et stort savn.

– Jeg var veldig glad i ham, jeg må si at jeg beundret ham veldig.

Prisvinnende

I 2001 ble Winge utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Blant prisene han mottok var Heddakomiteens ærespris som han ble tildelt i 2019, en anerkjennelse av hans livslange bidrag til norsk teater. Ifølge juryen ble han blant annet hyllet for sitt mot til å tenke stort og nytt. Han fikk også Teaterkritikerprisen i 1982.

Stein Winges datter, skuespiller Victoria Winge, på Riksteatrets presentasjon av teaterstykket «Lang dags ferd mot natt», regissert av Stein Winge i 2010. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det var Winge som i sin tid tok initiativet til en Ibsenfestival ved Nationaltheatret. Ifølge SNL har han også vært ansvarlig for flere nyskapende og dristige Ibsen-oppsetninger.

– Han er fantastisk

Winge fortalte selv til NRK i forbindelse med 70-årsdagen i 2010 at han hadde diabetes og at han var sendt til sykehuset med en infeksjon i beinet. Men da fikk han overtalt sykehuset om å sende ham tilbake til teateret, der han straks skulle ha premiere.

Bilde av Elias Søvold Simonsen som spiller Gustav og Stein Winge som spiller Gamlefar i «Gråtass - Gøy på landet!» fra 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB

Den gang sa skuespiller Bjørn Skagestad, som hadde hovedrollen i stykket «Galileo», dette om Winge:

– Det er et privilegium å ha ham som regissør. I 1981 var jeg kanskje mer full av respekt og ærefrykt enn jeg er nå. Jeg synes han er fantastisk. Han er blitt enda rausere og kulere med årene.

Også kjent fra film og TV

I tillegg til å markere seg som regissør, var Winge også å se i flere filmer og TV-serier. Han spilte Gamlefar i flere «Gråtass»-filmer. For innsatsen som Frank i serien «Koselig med peis» ble han nominert til en internasjonal Emmy-pris som beste mannlige skuespiller i 2012.

Skuespillervennen Bjørn Sundquist ertet Winge vennskapelig for nominasjonen og hevdet han var «klippet god», noe Winge selv sa seg enig i.

– Min første opptreden som skuespiller ble omtalt som 900 kilo daukjøtt på scenen, men det gjaldt hele klassen, påpekte han lattermildt da.