SV om Tangen-ansettelse: – Denne saken er ikke over

– Vi sitter fortsatt igjen med en rekke ubesvarte spørsmål, så denne saken er ikke over. Det viktigste er at det fortsatt ikke er klart hvordan det skal skapes tilstrekkelig avstand mellom Tangens interesser og interessene til oljefondet, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

Torsdag publiserte hovedstyret i Norsk Bank sine utfyllende svar som representantskapet har etterlyst i forbindelse med ansettelsen av den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen.

Representantskapet, som er er oppnevnt av Stortinget, er kontrollorganet for Norges Bank og oljefondet.

Frykter manglende åpenhet

Kaski mener det er problematisk at Tangens private selskaper har base i såkalte skatteparadis.

– Vi frykter at det vil gjøre det vanskelig for å få innsyn i mulige interessekonflikter som Tangen kan få i sin nye rolle, utdyper Kaski.

SV reagerer også på at Tangen ikke stod på den offentlige søkerlista 25. februar, men at navnet først ble offentlig da ansettelsen ble kjent 26. mars i år. Kaski stiller spørsmål ved åpenhetskulturen i Norges Bank.

– Det viktigste er at vi kan bli sikre på at Nicolai Tangen er uhildet i jobben han skal gjøre, så da må vi ha full oversikt over pengene hans skal plasseres og hvordan selskapsstrukturen skal være, sier Kaski.

Slik skal Tangens formue håndteres for å sikre uavhengighet Ekspandér faktaboks Tangen skal sikre uavhengighet blant annet ved at eierandelen hans i AKO Capital, som er et fondsforvaltningsselskap, reduseres til under 50 prosent og legges i et nytt selskap (DSHN Philantrophy), som skal styres av andre mens han er oljefondsjef. AKO Capitals hovedformål er å yte forvaltningstjenester til ulike AKO-fond, hvor både eierne av AKO Capital (som Tangen selv) og tredjeparts investorer har anledning til å investere. Tangen eier i øyeblikket 78 prosent. I tillegg skal stiftelsen AKO Foundation styres av andre enn han selv og kona mens Tangen er oljefondsjef. AKO Foundation er et engelskregistrert selskap opprettet for veldedige formål. Slike selskaper har ikke aksjonærer, men medlemmer som kontrollerer selskapet på samme måte som aksjonærer. Tangen er selv ikke medlem. Tangen og hans familie skal ikke forvalte selskapet så lenge Tangen er oljefondsjef. Stiftelsen har i vedtektene at de skal fremme utdanning og kunst, kultur, kulturarv og vitenskap. Videre støtter de klimatiltak, ifølge redegjørelsen fra Norges Bank. Stiftelsens penger har i hovedsak kommet fra gaver fra Tangen gjennom hans eierskap i AKO-selskaper. Noen investeringer Tangen ikke klarer å avvikle (Venture Capital-fond) blir også overført til stiftelsen. Stiftelsen skal også motta overskuddet fra Tangens eierandel i AKO Capital (også aksjer fondene) i perioden Tangen er oljefondsjef. Tangen har også direkte eierandeler i flere AKO-fond (se øverste avsnitt). Fondsinvesteringene skal fryses, det vil si at han ikke kjøper eller selger andeler i fondene. Men fondene i seg selv vil bli forvaltet med kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer. I tillegg skal Tangen eie aksjer i AKO Capital Jersey Limited med datterselskaper, herunder en eierandel i AKO Capital. Tangen vil så lenge han er leder NBIM ha et passivt eierskap i dette selskapet. Intensjonen er å overlate forvaltningen av interessene i dette selskapet til et eksternt forvaltningsselskap. Kilde: Redegjørelse fra Norges Bank 29.april 2020

– Viktig at representantskapet stiller alle spørsmål

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er viktig at representantskapet tar seg tid til å stille de spørsmål som må til.

Han omtaler avsløringa om at Nicolai Tangen noen måneder før han søkte på stillinga som oljefondssjef – og fikk den, inviterte rundt 150 samfunnstopper til et privat luksusseminar i USA, som «betenkelig» og «unorsk».

Tangen har tidligere forsvart seg med at ingen av de inviterte var medlem av ansettelseskomiteen, og at invitasjonen og selve seminaret skjedde lenge før han overhodet vurderte å søke på stillinga som oljefondssjef.

– Klart at det har vært skadelig for Norges Bank og Nicolai Tangen, men nå er det viktig at representantskapet stiller alle de kritiske spørsmåla for å rydde opp, og at man får ro, sier Vedum.

Rødt: – Riksrevisjonen bør granske ansettelsen

Rødts leder Bjørnar Moxnes reagerer på at sju av elleve referanser Norges Bank brukte i ansettelsen av Tangen, deltok på Tangens luksusarrangement i USA i forkant av ansettelsen.

– Det er svært alvorlig hvis dette elitesamrøret har medvirket til beslutningen om å gi ansvaret for fellesskapets oljeformue til en finansmann med fortsatt uavklart lojalitet til egne selskaper i skatteparadiser.

Ifølge Moxnes må Riksrevisjonen inn og få alle fakta på bordet, «slik at vi kan få ryddet opp», skriver Moxnes i en e-post til NRK.

– Vi må komme til bunns i regjeringas rolle i ansettelsesprosessen, Tangens forbindelser til skatteparadis, som fortsatt ikke er klarlagt og samrøret rundt Tangens luksusarrangement i USA, sier Moxnes.

Forsvarer Tangen som beste kandidat

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som leder hovedstyret i Norges Bank, ønsker ikke å kommentere svarene han har gitt i dag overfor NRK.

I svaret som hovedstyret i Norges Bank har gitt representantskapet torsdag, skriver de at Nicolai Tangen fortsatt er et riktig valg til å overta sjefsstolen i oljefondet.

Ifølge hovedstyret har de fått omfattende og detaljert innsyn i Tangens økonomiske interesser, og at de nå er i dialog for å avklare alle forhold før han tiltrer i september.

I sin redegjørelse erkjenner hovedstyret i Norges Bank at skatteparadiser kan være problematiske, men skriver samtidig at «Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart».

De innrømmer at de burde ha satt Nicolai Tangen opp på søkerlista tidligere, men begrunner hemmeligholdet med: «hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk».