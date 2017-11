Stortinget krever svar om beredskapssenter

– Vi må få vite at vi får god beredskap for pengene vi skal bruke. Derfor kommer vi til å be om en ekstern gjennomgang av hele prosjektet slik at vi får vite at vi blir tryggere hvis vi bruker disse pengene.

GJENNOMGANG: SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson vil ha en ekstern gjennomgang av hele prosjektet rundt beredskapssenteret. Foto: Martin G Larsen

Det sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra SV.

Toppembetsmann kritiserte beredskapsarbeidet

Både Wilkinson og flere andre på Stortinget sperret øynene opp da justisdepartementets øverste embetsmann, Tor Saglie, kalte beredskapssenteret for «symboltiltak» under et foredrag på Universitetet i Oslo.

Beredskapssenteret er ikke bare denne, men også forrige regjerings prestisjeprosjekt etter kritikken som fulgte i kjølvannet av terroren 22. juli 2011. Det skal koste tre milliarder kroner, og spiser store deler av økningen i neste års politibudsjett.

BEREDSKAPSSENTER: Politiets helikoptertjeneste, bombegruppen og beredskapstroppen skal etter planen samles på Taraldrud. Foto: NTB scanpix

I foredraget sa Saglie blant annet:

Det har vært brukt nær 3 milliarder kroner på politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, uten at det har vært gjennomført kost/nytte-analyse «rett og slett fordi politikerne har ønsket å få en rask gjennomføring av synlige og klare tiltak».

På bakgrunn av dette er beredskapssenteret, som det er lagt stor politisk prestisje i (red.anm.), egentlig «et klart symboltiltak».

At beredskapsarbeidet først nå, seks år etter terroren på Utøya og i regjeringskvartalet, har kommet over i en fase «der man litt mer fritt kan se på hva som faktisk virker og hva som ikke virker så godt».

Hør utdrag av Tor Saglies foredrag her.

Nå vil flere sentrale politikere på Stortinget har svar fra justisminister Per-Willy Amundsen.

Sp og Ap krever svar

Arbeiderpartiet var partiet som i sin tid foreslo å etablere et beredskapssenter, og Sp stemte for. Nå har det også her spredd seg usikkerhet rundt om Stortinget har fått den nødvendige informasjonen om beredskapssenteret.

IKKE SIKKERT: Sps leder Trygve Slagsvold Vedum vil vite om vi får mye beredskap for pengene det koster å opprette et senter for beredskap. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er spesielt når vi hører en statsråd som er skråsikker på at dette alt er bra, og så hører vi den høyeste embetsmannen i hans eget departement si at dette kan være et symboltiltak og at det ikke er sikkert det er her vi får mest beredskap for pengene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han får støtte av Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Dette er veldig viktige spørsmål for sikkerheten og samfunnsberedskapen. Det kommer til å koste masse penger og da vil Stortinget vite om det er avvikende syn på det vi er i ferd med å gjennomføre. Da bør justisministeren fortelle Stortinget om det, sier Støre.

BRED STØTTE: Justisminister Per-Willy Amundsen sier det er bred støtte for å bygge et beredskapssenter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Justisminister Per-Willy Amundsen rister på hodet av kritikken fra de rødgrønne. Han minner om at det var de som satt i regjering da det første vedtaket om nytt beredskapssenter ble gjort.

– Det er gjort grundige utredninger av beredskapssenteret som nå skal bygges, så kritikken mot dårlig planlegging slår tilbake på den forrige regjeringen som Senterpartiet selv var en del av, sier Amundsen.

Han stusser over at partiene som selv satte i gang planer om et senter på Alnabru uten å gjøre grundige kost/nytte-vurderinger nå er så skarpe i sin kritikk av planene for Taraldrud:

– Det blir litt hult å rette kritikken mot denne regjeringen som faktisk måtte rette opp i rotet etter den forrige.