Siden krigsutbruddet 7. oktober er mer enn 85.000 mennesker såret i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter.

26 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av drift, mens de øvrige kun fungerer delvis. Stengte grenser hindrer også innførsel av medisinsk utstyr og legemidler til Gaza.

RAMMET AV KRIGEN: En palestinsk gutt som ble skadet under et israelsk angrep i midten av juni. Foto: Reuters

I april kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en bønn til en rekke land om å ta imot totalt 9000 sårede fra krigen på Gaza innen utgangen av 2024.

Senere har EU stilt seg bak oppfordringen. Seks EU-land har sagt ja til å hjelpe, ifølge Vårt Land. Det gjelder Belgia, Spania, Romania, Malta, Slovakia og Luxembourg.

Torsdag formiddag bekreftet Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK at Norge vil gjøre det samme.

– Nå gir Norge sitt bidrag ved at vi kan ta i mot 20 pasienter fra Gaza, sier han.

– Vi har tett kontakt med WHO, EU, helsemyndigheter og organsisajonene som jobber der inne. Så vi har god oversikt og ønsket å bidra.

Når evakueringen kan skje, er fortsatt uklart. Støre sier det er en komplisert prossess å frakte sårede ut fra et krigsområde.

– Vi må velge ut de vi kan gi behandling, og det er en sikkerhetsvurdering at vi tar i mot rett folk. De skal også ha med seg ledsager, så det blir i realiteten mer enn 20 personer.

Vurderer bruk av evakueringsfly

Norge mottok i starten av juni en pris fra EU for innsatsen med å evakuere krigsskadde ukrainere.

Siden juni 2022 har Norge evakuert over 2200 ukrainske pasienter og pårørende til Norge og andre europeiske land, ifølge tall fra Forsvaret.

Det gjør de ved hjelp av et SAS-fly utstyrt som en luftambulanse. Hver uke drar norsk helsepersonell til Ukraina, og ivaretar pasientene til de ankommer destinasjonslandet.

LUFTEKSPRESSEN: Et SAS-fly frakter sårede fra Ukraina – i dette tilfellet til Amsterdam – i mars i fjor. Foto: PETTER BERNTSEN / AFP

Støre sier at det kan være aktuelt å bruke Medevac-flyet til å hente skadde fra Gaza, dersom det er praktisk mulig. Men det forutsetter at evakueringen ikke går utover innsatsen i Ukraina.

Flyet, som også hentet hjem kong Harald fra Malaysia tidligere i år, befinner seg for øyeblikket i Amsterdam.

Håper antallet øker

– Jeg synes det er prinsipielt veldig bra at regjeringen nå endelig åpner for at vi skal ta imot de, sier Abid Raja (V) til NRK.

Forrige uke sendte Raja inn et skriftlig spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eide. Her spurte han om Norge vil vurdere å ta imot skadde eller syke barn for medisinsk behandling.

– Det er bra at de nå har fått tenkt seg om. Norge kunne bare ikke stå utenfor når flere europeiske land har åpnet for dette.

Venstre ber nå regjeringen fortløpende vurdere om antall pasienter kan økes.

– Vi har ressurser. Vi har veldig kvalifisert helsepersonell, og jeg tror det er veldig mange i Norge som er villige til å gi medisinsk hjelp til skadde barn, særlig fra Gaza som er rammet av krig.

Eide: De fleste må få hjelp lokalt

I svaret til Raja skrev Eide mandag at norske myndigheter jobber med å avklare om evakueringsflyet kan brukes til å hente pasienter fra Gaza.

Det må imidlertid gjøres vurderinger for både innreise- og opppholdsgrunnlag, og for barns behov for omsorgspersoner. PST og politiet må også gjennomføre kontrolltiltak og trusselvurderinger, skriver Eide.

– Det må tas høyde for at pasienter og pårørende ikke vil ønske eller ha mulighet til å returnere til Gaza etter endt behandling, som igjen utløser vurderinger av kapasitet til egnet mottak, bosetting og integrering av de ankomne i kommunene.

Det store antallet sårede gjør imidlertid at de fleste vil måtte få hjelp lokalt, understreker han.

– Det er min klare oppfatning at noe av det viktigste vi kan gjøre i dagens situasjon, er å sørge for at helseinstitusjonene i Gaza kommer i drift igjen.

Norge har blant annet støttet NORWACs mobile helseteam og på feltsykehuset til internasjonale Røde Kors.

– Vi har videre økt finanseringen til Den palestinske myndigheten og til UNRWA.

– En dråpe i havet

Et opprop blant norske helsearbeidere som krever medisinsk evakuering fra Gaza har mottatt over 4500 underskrifter.

Lege og forfatter Nina Brochmann er en av underskriverne, og var med å løfte saken i en NRK-kronikk 7. juni.

KREVER DUGNAD: Lege og forfatter Nina Brochmann. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nå er hun glad for at Norge vil gjøre mer.

– Det er flott at regjeringen tar dette initiativet, men 20 pasienter er en dråpe i havet. Vi forventer at regjeringen utvider innsatsen når de praktiske utfordringene er løst, sier hun til NRK.

– Mange har kjent på en hjelpeløshet i møte med grusomhetene som utspiller seg, så det blir godt å kunne bidra der vi kan. Vi får håpe det inspirerer andre land til lignende initiativ.