Støre om valgbråket: – Dere gir Stenseng for mye tyn

– Er Arbeiderpartiet i krise?

– Jeg mener at hvis Arbeiderpartiet ikke var i stand til å gjennomføre politikk som møter det vi står i nå med høye priser, usikkerhet i Europa og få folk i arbeid. Jeg ser et parti som tar ansvar for Norge i denne krisetiden. Det er ikke krise for meg, sier Støre.

– Men, det er alvorlig med lave målinger og jeg er opptatt av å få dem opp, fortsetter statsministeren.

Han mener partiet har både evne og livskraft til å reise seg igjen.

Ikke kamp om toppvervet likevel

I løpet av den siste uka har vi hørt at Tana-ordfører Helga Pedersen ønsket å stille som partisekretær. Etter en samtale med statsminister Jonas Gahr Støre over telefon trakk hun seg.

Stenseng velges derfor uten votering.

– Jeg synes dere gir Kjersti Stenseng altfor mye tyn. Hun har bidratt til at vi stiller til valg i rekordmange fylker og vi har styrket kvinneandelen på våre lister. Arbeid hun har stått i spiss for.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok torsdag i Politisk Kvarter på NRK2. Her sammen med statssekretær Kristoffer Thoner. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Uenige om trygdeytelser

Torsdag morgen var statsminister Jonas Gahr Støre gjest i Politisk Kvarter på NRK P2.

Bare få timer før landsmøtet ble statsministeren spurt om tilstanden til partiet hans som lenge har slitt i motbakke, kampen om partisekretærjobben, og partiets evne til å reise seg.

En av de viktigste sakene på AP-landsmøtet handler om arbeid, helse og velferd. Mange Arbeiderparilag ønsker seg høyere trygdeytelser, men statsministeren holder fast på arbeidslinja.

– Debatten om trygdeytelsene skal vi ta, fordi vi skal ikke ha det slik at dersom du ikke kan jobbe, og det er en del som ikke kan det av ulike årsaker, så skal de også kunne leve trygge og verdige liv.

– Kan du jobbe skal du ha et mål om å komme i jobb

Støre mener man ved å legge til rette for utdanning og kompetanse, slik at flere kan møte et arbeidsliv som trenger flere i jobb.

– Det mange lurer på nå er: skal ytelsene økes?

– På en del områder tror jeg det kan bli nødvendig. Vi har løftet en del ytelser som du får se resultatet av i år, for vedtak tar litt tid før de kommer. De som får trygd får de regulert i år med lønn, pluss det som skjedde på lønn i fjor, så de kommer til å få høyere ytelser enn det lønnsmottakerne får i år og det kommer også til å gjelde pensjonistene.

– En fattigdomsopplevelse for mange i Norge

– Det er en fattigdomsopplevelse for mange mennesker i Norge som vi ikke skal ha. Jeg er glad for at det er engasjement for det politisk for å gjøre noe med det og jeg tror den linjen om å sørge for at de menneskene kan få anledning til å jobbe, klare seg på egen inntekt, det er veldig viktg.

Det svarer Støre på spørsmål om han synes det er en skam at matkøene vokser under APs styre.