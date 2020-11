Storbritannia stenger grensene for dansker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Storbritannia har innført forbud mot alle besøkende fra Danmark. Britene frykter et mutert koronavirus som spres deg blant mink på danske pelsfarmer.

Britiske statsborgere eller innbyggere vil kunne returnere til Storbritannia fra Danmark, men vil da måtte være i karantene sammen med alle medlemmer av sin husstand i 14 dager.

Alle som har vært i Danmark de siste to ukene vil bli kontaktet for å sikre at de går i karantene.

Også de som kun har vært i transitt i Danmark må isolere seg sammen med alle medlemmer av husstanden når de kommer til Storbritannia.

Vurderer det samme i Norge

– Ja, vi vurderer det nå gjennom helgen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier Helsetilsynet er i dialog med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om hvordan de skal håndtere minksmitten i Danmark slik at den ikke kommer til Norge.

– Hvilke tiltak vurderer dere?

– Vi vurderer om karantenereglene vi har nå er tilstrekkelige, eller om vi skal ha samme regler som Storbritannia.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier norske myndigheter vurderer tiltak for at ikke smitte fra mink skal spre seg til Norge. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

I dag er det ti dagers karantene som gjelder for ankomst til Norge fra alle land. I tillegg kommer krav om attest på negativ koronatest tatt 72 timer innen ankomst.

Det gjøres løpende vurderinger av norske minkfarmer. Det er innført et regime med ekstra smittevern og regelmessig testing av dem som jobber på farmene.

– Hva vet norske myndigheter om det muterte viruset i Danmark?

– Vi vet ikke så mye mer enn det som er fremkommet i pressen. Det er usikkert om det har andre egenskaper og om det vil påvirke effekten av en vaksine. Det er derfor grunn til å være ekstra forsiktig, sier Guldvog.

Mutert

Koronaviruset spredte seg først fra mennesker til mink på danske minkfarmer. Hos minken har viruset mutert. Mutasjon av viruset har så spredd seg fra mink til mennesker igjen.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier det muterte viruset kan innebære at en koronavaksine ikke fungerer som den skal. Hun kaller situasjonen alvorlig.

– Vi risikerer at effekten av en vaksine uteblir. Det kan ha voldsomme negative konsekvenser for hele verden. Et mutert virus kan bli spredt til andre land.

Ansatte fra den danske veterinær og matforvaltningen er i gang med å avlive mink som er smittet av korona, eller som de frykter er smittet. Minken avlives ved at den gasses i en boks. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Mutasjonen har fått navnet cluster 5, og inntil videre er det 12 dansker som har fått konstatert smitte med denne varianten, skriver Danmarks Radio.

Danmark har stengt ned sju kommuner for å hindre spredningen.

Det er så langt ingen bevis for at noen av mutasjonene av koronaviruset utgjør noen økt trussel mot mennesker. Verdens helseorganisasjon sier det er for tidlig å konkludere.

Det er forskere i Danmark som mener det er sannsynlig at minkmutasjonen allerede er utdødd. Siden september er det ikke funnet et eneste nytt tilfelle av, skriver avisen Berlingske.

Verdens største på minkoppdrett

Danskene er nå i ferd med å avlive alle minker i landet. Det omfatter mellom 15 og 17 millioner dyr.

Det er påvist koronasmitte ved over 200 danske minkfarmer, og 67 har allerede begynt med avliving.

Danmark er størst i verden på oppdrettsmink. Landet har mellom 1.100 og 1.200 minkfarmer. Til sammenligning har Norge rundt 40 minkfarmer. Det er ingen mistanke om koronasmitte blant norsk mink.

