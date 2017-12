Statoil skal bruke 49 milliarder på oljefelt utenfor Finnmark

Johan Castberg-prosjektet er ifølge selskapet det største offshore olje- og gassprosjektet i verden som blir besluttet utbygd i 2017.

Planlagt oppstart for feltet er 2022.

Statoil sier de har jobbet hardt med å få ned kostnadene ved prosjektet – og mener nå at oljefeltet vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet. I dag er prisen rundt 60 dollar fatet.

– Johan Castberg har bydd på utfordringer. Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader på over 100 milliarder kroner og kun lønnsomt med oljepriser over 80 dollar fatet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør i Tekonolgi, prosjekter og boring i Statoil.

– Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen. I dag leverer vi en solid utbyggingsplan for et felt med halverte investeringskostnader og som vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet, fortsetter Øvrum i pressemeldingen.

Johan Castberg-feltet ligger nord for oljefeltene Snøhvit og Goliat utenfor kysten Finnmark, nordvest for Hammerfest. Statoil samarbeider med oljeselskapene Eni og Petoro. Statoil står for halvparten.

Rundt 1700 årsverk

Driften av oljefeltet skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad.

Det anslås at investeringene ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge.

– Johan Castberg blir det sjette prosjektet som kommer i produksjon i Nord-Norge. Feltet vil være en viktig bærebjelke i videreutviklingen av olje og gassindustrien i Nord. Det vil også bli bygget ut infrastruktur i et nytt område på norsk sokkel. Av erfaring vet vi at dette vil skape nye utbyggingsmuligheter, sier Arne Sigve Nylund konserndirektør for norsk sokkel i pressemelding.

Han sier feltet skal produsere i over 30 år, og at det vil gi oppdrag for norske leverandørselskaper og gi ringvirkinger i Nord-Norge.

Selve utbyggingen av Johan Castberg-feltet kommer ifølge Agenda Kaupang til å sysselsette rundt 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme til Nord-Norge.