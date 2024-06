Stanser svindlere døgnet rundt

Telefonen din ringer, og du ser et ukjent, norsk nummer.

Under tvil tar du den. Det kan jo være Posten eller en jobbsamtale.

I andre enden hører du bråket fra et callsenter. Personen snakker gebrokkent engelsk. Angivelig har du et virus på PC-en din, og du innser at noen prøver å svindle deg. Igjen.

Slike svindelforsøk har mange nordmenn opplevd de siste årene. Men visste du at de fleste aldri når frem til deg, og at stadig flere stoppes?

– Nå stanser vi faktisk 98,6 prosent av svindelforsøkene som kommer inn via tekstmeldinger og telefon, sier Erik Haugland.

Erik Haugland, direktør for sikkerhet, hos mobiloperatøren Ice. Foto: Martin Gundersen / NRK

Haugland er ansvarlig for sikkerheten til teleoperatøren Ice sine 900.000 norske kunder.

Han har invitert NRK på besøk til Operasjonssentral Øst. Der jobber folk døgnet rundt for å forhindre tusenvis av svindelforsøk.

Teamet hos Operasjonssenteret er fanger opp når kriminelle trenger gjennom mobiloperatørenes avanserte forsvarssystemer. Foto: Martin Gundersen

– Det er jo en katt og mus-lek, sier Roy, en av nettverksoperatørene.

Han og teamet har fingeren på pulsen til alle som rører seg i nettet til Ice.

Når fastlegene åpner telefonlinjene sine på morgenen, ser de i sanntid trafikken sprette opp på de fargerike skjermene. Grafene viser også tydelig når det er avstemning i Melodi Grand Prix.

Og hvis et norsk nummer plutselig begynner å sende tusenvis av meldinger på kort tid, går alarmen hos nettverksteamet. Men stadig mer stanses før det når oss mobilkundene.

Stanser mer svindel

– På tre uker stanset vi 170.000 falske svindel-SMS-er fra én av aktørene, som forsøkte å late som om de sendte en melding fra Posten, forteller direktør for sikkerhet, Erik Haugland.

Slik så den nylige svindelmeldingen ut – men ingen av de 170 000 meldingene kom fram til mobilkundene.

Ice har tatt i bruk et nytt, avansert datasystem som de bruker for å fange opp og vurdere slike meldinger. Det kan gjenkjenne mistenkelige mønstre hos tekstmeldinger og telefonsamtaler.

Det betyr ikke at noen hos mobiloperatøren sitter og leser meldingene våre, understreker Driftsdirektør Tore Malmo.

Tore Malmo, driftsdirektøren som leder Operasjonssenteret til Ice. De som jobber der er anonyme. Foto: Martin Gundersen

– Personvern er i høysetet, det skal ingen være i tvil om, sier Malmo.

Når spesialistene hos Ice oppdager at svindlerne allikevel kommer gjennom filtrene med SMS eller svindel-telefoner, går de inn og blokkerer. Samtidig jobber de i kulissene for å tette mulige sikkerhetshull før svindlerne finner og utnytter dem. Og det trengs.

Selvforsvar mot svindel Her har du et lite, klikk-basert lynkurs: For å unngå å bli svindlet, hjelper det nemlig å vite mer om hvordan svindlerne tenker. Trykk deg til høyre her for å få vite mer om de vanligste metodene og hvordan du beskytter deg mot dem. Da får du vite hva spoofing og pengemuldyr er. Oversikten er basert på råd fra nettsiden svindel.no, som en del av en anti-svindelkampanje fra Finans Norge. Telefonsvindel (1/8) Svindlerne prøver å lure deg til å tro at de er noen du kan stole på. De kan få det til å se ut som de ringer fra et norsk nummer, eller bruke teknologi for å snakke med en annen persons stemme. Deretter vil de prøve å få deg til å gi dem tilgang BankID, passord, koder eller lignende slik at de kan stjele pengene dine. Bare svindlere vil be om å få slike ting over telefon. Dersom det skjer, legg på – det er ikke uhøflig. Husk også: Ikke svar på anrop fra skjult nummer

Ring virksomheten selv om du blir usikker på hvem som har ringt deg. Husk at ingenting haster Svindel på SMS (2/8) Du får en tekstmelding som ser ut som den kommer fra en troverdig avsender som skatteetaten, eller et familiemedlem som «har fått nytt nummer». Målet er å få deg til å svare, ringe tilbake til et spesielt nummer eller å trykke på en lenke, og deretter finne en måte å svindle deg. De vil forsøke å få deg inn på en nettside eller i en telefonsamtale som skal overbevise deg om at de er til å stole på. Slett meldingen, ikke svar, og ikke klikk på lenken. Husk også: Blir du usikker, kontakt virksomheten direkte gjennom offisielle kanaler

Seriøse aktører lenker ikke direkte i SMS-en «Sikker konto» svindel (3/8) Svindleren kontakter deg og forteller at kontoen din er hacket eller angrepet, og at du derfor må overføre pengene til en såkalt «sikker» eller «trygg» konto. Angivelig er «pengene dine er i fare», og løsningen er å overføre pengene til en «sikkerhetskonto». I virkeligheten lures du til å overføre pengene rett til svindleren. Vedkommende kan ofte framstå trygg, kan snakke godt norsk og samtidig gi deg inntrygg av at det haster. Senk skuldrene, og legg på. Husk også: Bank, politi eller Økokrim vil aldri be deg om å overføre penger. Investeringssvindel (4/8) Svindlere lokker deg med lettjente penger i aksjer, kryptovaluta eller andre investeringer. Ofte via annonser eller nettsaker på sosiale medier, og de kan godt forfalske seriøse aviser og dikte opp historier om kjendiser som angivelig anbefaler dette «fantastiske produktet». De vil gi deg inntrykk av «at det haster», og at du må trykke på lenken «før muligheten går fra deg». Deretter forsøker de å lokke deg til å gi dem kredittkortinformasjon, for så å stjele mest mulig penger fra deg. Unngå å investere via lenker på e-post eller sosiale medier, selv om aktøren virker troverdig. Falske nettbutikker (5/8) Visste du at 70% av alle nye nettbutikker ifølge svindel.no, er falske og laget for å svindle deg?



Legger du inn kortinformasjonen din for å kjøpe noe i en falsk nettbutikk, er sjansen stor for at pengene er tapt. I tillegg vil de kriminelle ha mottatt kortinformasjonen din, og lett kunne misbruke det videre. Vær kritisk til tilbud på kjente merkevarer som virker for gode til å være sanne. Husk også: Søk etter omtale av nettbutikken og andres opplevelse av å handle hos dem

Dersom nettadressen ser merkelig eller u-offisiell ut, kan det være svindel Spoofing (6/8) Spoofing er en metode svindlerne bruker for å lure deg til å tro at de ringer fra en kjent virksomhet. Ved hjelp av spesiell programvare får de det til å se ut som om det er for eksempel er banken, kredittkortleverandøren eller politiet som tar kontakt. Oppfatter du samtalen som mistenkelig, ved at de for eksempel ber deg oppgi kredittkortinformasjon eller personnummer, kan du legge på. Husk at det ikke er ikke uhøflig å avbryte en samtale med noen du mistenker at prøver å svindle deg. Kjærlighetssvindel (7/8) Svindleren utgir seg for å være noen de ikke er, og innleder et romantisk forhold med ofrene over sosiale medier, dating- eller chattetjenester. Etter hvert som relasjonen utvikler seg vil de be om penger til diverse utgifter som dukker opp. Svindlerne utnytter forelskelsen til ofrene, som ofte ender opp med å selge eiendeler eller ta opp forbrukslån for å skaffe penger. Ikke la forelskelsen stå i veien for fornuften. Ikke stol på mennesker du aldri har møtt. Husk også: Slett og rapporter profiler som ber om penger.

Aldri oppgi sensitiv, personlig informasjon til noen du snakker med på nett. Pengemuldyr (8/8) Her tilbyr kriminelle deg lettjente penger mot å benytte en av dine kontoer til å overføre eller flytte penger for dem. Du blir da muldyret. Bruken av pengemuldyr er økende, og i dag blir barn helt ned i 15-årsalderen manipulert til å bedrive hvitvasking og fungere som pengemuldyr. Undersøk alltid selskaper eller personer som tilbyr deg lettjente penger. Åpne aldri en bankkonto fordi noen du nettopp har møtt ber deg om det, og vær særdeles kritisk til å la andre bruke din konto til overføringer av penger.

Kraftig økning i svindel

Tall fra Finanstilsynet viser at enkeltpersoner og selskaper tapte 928 millioner kroner til svindel i fjor. Til sammenligning var tallet for året før 614 millioner kroner – en økning på over 50 prosent.

Telenettet er en viktig kanal for svindlerne, og de norske teleoperatørene bombarderes av svindelforsøk. Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) blokkerte mobiloperatørene over 100 millioner svindelforsøk i 2023.

Under Black Week i fjor blokkerte Ice alene over 2 millioner svindel-SMSer.

Krav om bedre samarbeid

I januar ba Nkom mobilnett-aktørene om å samarbeide tettere. Nå har arbeidet begynt å høste frukter.

– I mai kom det om lag 40 millioner anrop fra utlandet inn mot de tre mobilnettene. I snitt blir en fjerdedel av disse blir stoppet fordi de var forsøk på svindel. Altså 10 millioner svindel-telefoner på én måned, ifølge Johannes Vallesverd som er seniorrådgiver i Nkom og leder av ekspertgruppen mot digital svindel.

Johannes Myhre Vallesverd, seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Telia rapporterte at de med sitt vern i topperiode stoppet opp mot 70 prosent av anropene. Den gode nyheten er at en stor del av disse samtalene blir nå stanset, vet hjelp av et nytt filter:

Svindlere med norske telefonnummer

Når utenlandske svindlere ringer deg med et tilsynelatende norsk telefonnummer, kalles dette spoofing. For å stanse dette bruker nå Telenor, Telia og Ice et nytt filter for å blokkere denne typen samtaler.

– Når et norsk nummer ringer fra utlandet gjør vi et oppslag i systemet. Dersom nummeret er kunde hos Ice kan vi nå finne ut om det er spoofet, og blokkere mange flere svindelforsøk, sier Erik Haugland, direktør for Sikkerhet hos Ice.

Kraftig forbedring

Nkom forteller til NRK at de nye grepene teleselskapene har innført denne våren ser ut til å ha hatt god effekt. De synes også det er bra at myndighetenes anbefaling og mobiloperatørenes forsterkede tiltak har gitt resultater.

– Norge er i ferd med å etablere effektive digitale skjold mot spoofing av norske telefonnumre. Dette arbeidet nyter alle mobilaktører og kunder godt av, sier Johannes Vallesverd fra Nkom.

– Men folk må fortsatt være bevisste på at det kan komme svindelforsøk. Når én luke lukkes vil svindlerne ta i bruk andre kanaler. Det for lukuruativt for dem til å la være.

Flere tiltak på vei

Vallesverd sier det også det er flere, konkrete grep som gjøres for å skjerme oss for utenlandsk svindel:

– Vi følger opp flere tiltak som nå er i gang, og tetter stadig flere hull. Både på SMS og telefon gjør vi konkrete grep de nærmeste månedene for å blokkere enda flere svindelforsøk.