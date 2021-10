Tirsdag klokken ett leverte statsminister Erna Solberg (H) formelt sin avskjedssøknad til kongen.

– Han har akseptert denne, og bedt meg lede et forretningsministerium fram til ny regjering er utnevnt, sier Solberg.

Den avgående statsministeren innrømmet at det er trist.

– Det er trist å forlate roret når det går godt i norsk økonomi, sier Solberg

Nå ligger alt klart for at Hans Majestet kongen torsdag skal utnevne en ny regjering ledet av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Møtet med kongen gikk bra, skal vi tro Støre, som kom ut igjen etter rundt 20 minutter. Foto: Torstein Bøe / NTB

Fikk oppdrag å danne regjering

– Jeg er stolt over at Norge har tatt mange viktige steg. Jeg mener vi har ført en politikk som ruster Norge for fremtiden, sier Erna Solberg.

Solberg er den lengst sittende høyrepolitikeren med åtte år som statsminister.

– Jeg er takknemlig, for det er få forunt å få sitte så lenge, sier Solberg.

Støre møtte til audiens hos kongen klokken 14 tirsdag. Der fikk han det formelle oppdraget med å danne ny regjering.

Solberg sa i en tale til Stortinget etter regjeringens budsjettforslag var lagt fram at hun ville råde kongen til å be Støre danne regjering.

– Jeg vil råde Hans Majestet Kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som har uttalt at de er enige om å danne regjering.

Erna Solberg på vei inn på slottet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Stikk til Støre

Solberg mener det er stort behov for opposisjonspolitikere.

– Jeg vet at velgerne i Norge forventer at vi uansett om vi er i posisjon eller i opposisjon, gjør det beste for landet, sier Solberg tirsdag.

Men hun legger ikke skjul på at hun også ser fram til tiden som leder av det nest største partiet i Stortinget.

– Vi kommer til å føre en tydelig, men konstruktiv opposisjonspolitikk. Dette landet trenger brede konstellasjoner og brede samarbeid.

Hun mener at påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre beveger seg bort fra noen tradisjoner.

– Vi opplevde kanskje at når påtroppende statsminister meldte at det ikke ville bli flere forlik fremover, så var det er lite brudd på en viktig tradisjon, sier Solberg.

Det var en stolt Erna Solberg som tirsdag oppsummerte sine åtte år som statsminister. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Blir forretningsministerium

Erna Solberg sier det har vært en høytidelig dag, og at hun har hatt god tid etter valget til å forberede seg på avgangen.

– Det er viktig at vi gjør det på en ryddig måte, i respekt for demokratiet. Det som er vanskelig akkurat i disse dagene er å takke alle de du har jobbet med lenge, sa statsministeren.

Nå som Solberg har levert avskjedssøknaden til kongen, blir hennes regjering et forretningsministerium som holder hjulene i gang.

– Vi blir et forretningsministerium fram til den nye regjeringen er klar. Jeg går ut fra at det skjer på torsdag. Men skiftet skjer på det tidspunktet man er klar til å gjøre det.