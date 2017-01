Smittefrykt gjør det vanskeligere for norske hundeeiere

Med virkning fra 1. januar har Mattilsynet skjerpet kravet til behandling mot den fryktede sykdommen revens dvergbendelorm. Det innebærer mer planlegging og flere turer til veterinæren for hundeeiere som skal til nabolandet.

TUNGVINT: Trond Gustavsen med pointerne Stella og Molly på fjelltur. Foto: Privat

– Dette blir både tungvint og dyrt. I tillegg blir det mye ekstra medisiner for hundene, sier Trond Gustavsen fra Krokstadelva i Buskerud.

Han har mange ganger reist til Värmland med sine hunder. Han er i tvil om de fortsetter med det når de må 2–3 ganger så ofte til dyrlegen.

Fryktede parasitter

Reglene er strenge: Alle hunder som har vært i utlandet må behandles. Målet er å holde parasitten unna norsk fauna.

Innskjerpingen rammer kortere turer. Kravet om at hunden må behandles i utlandet 24–120 timer FØR retur til Norge, betyr at engangsbehandling hos norsk dyrlege før dagstur ikke lenger holder. Alternativet må hunden gå fast på ormekur hver 28. dag.

– Regel uten virkning

Anne-Grethe Sætrang fra Hosle i Bærum tar ofte kortere turer med hunden til Sverige, og i høst jaktet hun i Härjedalen. Hun tror innstrammingen blir virkningsløs.

– De nye reglene åpner for at hunden kan få pille to dager på rad før turen, men det blir jo dyrere siden veterinær må kontaktes hver gang, sier hun.

PÅ TUR: Hunden til familien Gill ble verdensvinner på utstilling i Helsinki i 2014. Her blir «Bare Bieber» vist fram av Victoria Gill. Foto: Privat

Sætrang har ikke tro på at de nye reglene vil ha den virkningen Mattilsynet ønsker.

– Hvis hunden er smittet, må behandling gis inntil 5 dager etter smittetidspunktet for å drepe parasitt og egg. Altså er to raske behandlinger før innreise til Sverige helt bak mål.

– Dyrt og tungvint

Også Robert K. Gill fra Drammen er oppgitt. Hans familie reiser mye med hundene, både på utstillinger og konkurranser.

– Dette kompliserer. Enten med to dyrlegebesøk før hver tur, eller å finne en veterinær i Sverige eller Danmark som er åpen på det aktuelle tidspunktet. Eventuelt at man bruker 28 dagersregelen som krever at man har orden på logistikken. Det blir også mer kostbart, sier han.

MER MEDISINER: Pointeren «Bare Bieber» og Robert K. Gill fikk premie på jaktprøve i Lofsdalen i Jämtland i fjor. Etter de nye reglene må hunden 1–2 ekstra turer til dyrlegen for hver slik tur. Foto: Robert K. Gill

Farlig for mennesker

Innstrammingen i regelverket kommer fordi revens dvergbendelorm kan gi svært alvorlig sykdom hos mennesker, ifølge Mattilsynet.

Parasitten ble for første gang påvist i Sverige i 2010. Den er hittil ikke funnet på det norske fastlandet, men er funnet på Svalbard.

Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av sopp og bær der parasitten finnes. Mennesker kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i utlandet, skal behandles.

NRK var i kontakt med Mattilsynet søndag kveld, men de ville da ikke kommentere klagene fra hundeeierne, men henviste til sine nettsider: Slik reiser du med kjæledyret ditt og til Folkehelseinstituttets sider om revens dvergbendelmark og opphold i Sverige.

Der understrekes det at hunden helst også bør behandles etter hjemkomst til Norge.