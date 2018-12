Både unge og gamle kan trene for å bedre hukommelsen, viser forskning ved Universitetet i Oslo. Treningen kan motvirke den svekkelsen av hjernen som skjer naturlig med årene.

– Prøv å trene deg selv litt i hverdagen, det holder hukommelsen ved like, sier forsker Anne Cecilie Sjøli Bråthen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Etter hvert som vi blir eldre, svekkes nerveforbindelsene i hjernen. Men ved å trene opp hukommelsen, kan vi bremse denne negative utviklingen, sier forsker Anne Cecilie Sjøli Bråthen.

Tren hukommelsen litt hver dag

Forskeren anbefaler å trene hukommelsen som ledd i vanlige gjøremål. Poenget er å utfordre hjernen og holde den i aktivitet.

Lær gjerne nye telefonnummer utenat, ikke bare lagre dem på telefonen og glem dem.

Unngå å bruke handleliste på butikken. Skriv den gjerne ned, men prøv å huske den – sjekk først når du nærmer deg kassen.

Lag mat uten å se på oppskriften.

Ta en ny vei hjem fra jobb.

Hvis du er på reise, studér kartet og ikke bruk kartet på mobilen hele tiden.

Kanskje du skal lære deg et nytt språk?

Anne Anderssen (73) og Magne Michaelsen (78) sier de begge har hatt stort utbytte av hukommelsestrening. Til venstre forsker Anne Cecilie Sjøli Bråthen ved Universitetet i Oslo. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

De fleste husket mye bedre

Anne Cecilie Sjøli Bråthen tok nettopp doktorgraden den ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet viser gode resultater av hukommelsestrening hos 143 kvinner og menn som deltok. De var enten i 20-årene eller i 70-årene, og alle var friske.

Her har Anne Anderssen skrevet ned ordene hun skulle huske i en oppgave. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Både unge og eldre deltakere forbedret hukommelsen sin, sier Sjøli Bråthen.

Flere deltakere lærte seg opptil 90 ord utenat ved bruk av en spesiell metode. Ordene skulle de seinere gjengi i rett rekkefølge.

Må se det for deg

Deltakerne gikk på kurs i hukommelsestrening i ti uker, så hadde de ti ukers opphold, før de igjen trente i ti uker.

De brukte Loci-metoden, som betyr at du lager deg en mental reiserute på et sted der du er godt kjent, for eksempel boligen din. Du lærer deg utenat mange steder langs ruta, for eksempel garasjen, oppå bilen, inne i postkassen, dørmatta, knaggrekka i gangen, vasken på badet og så videre.

– Når du først husker disse stedene, kan du legge nye ord du skal huske langs denne reiseruta. Det gir deg bilder av ordene i hodet og de blir lettere å huske, sier Sjøli Bråthen.

Har droppet handleliste

– Jeg har sluttet å bruke handleliste på butikken, sier Anne Anderssen (73).

Den tidligere ungdomsskolelæreren sier hun stort sett får med seg alt hun skal likevel.

– Hukommelsestreningen har gjort at jeg er mer med. Og jeg liker å bruke hodet.

Hun ramser opp amerikanske presidenter i rekkefølge, fordi hun vet hvor på den mentale reiseruta hun har plassert dem.

– For eksempel er George Washington på bilen min, John Adams har jeg i postkassen mens Thomas Jefferson er utenfor inngangen, sier Anderssen.

Husker navn mye bedre

Den pensjonerte svakstrømsingeniøren Magne Michaelsen (78) mener han husker mye bedre etter hukommelsestreningen.

– Jeg husker navn uten problemer, jeg husker steder, jeg husker episoder. Jeg er helt sikker på at jeg kan tilskrive det treningen jeg har vært igjennom, sier han.

Etter kurset begynte han på italienskkurs, noe forsker Anne Cecilie Sjøli Bråthen applauderer.

– Det å lære seg et nytt språk holder hjernen i gang.

– Holder man seg yngre da?

– Det ser ut til at man i hvert fall kan bremse aldringen litt, sier Sjøli Bråthen.