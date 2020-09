Slik beskytter Stortinget sine største hemmeligheter

Senest onsdag var det møte i «det beskyttede rommet» i Stortingets kjeller. Noen komitémedlemmer gikk i kjelleren for å lese graderte dokumenter relatert til Norges forsvar.

ONDSINNET ANGREP: Stortingets direktør Marianne Andreassen møtte pressen for å orientere om dataangrepet som har rammet folkevalgte og ansatte på Stortinget. Angriperne skal ikke ha fått tilgang til gradert informasjon. Foto: Torstein Bye / NRK

For å beskytte informasjon som kan skade Norge og være allierte mot fremmede makter, har Stortinget laget et kjellerrom som er godt sikret, har plass til cirka 20 personer – og ikke kan avlyttes.

Tirsdag ble det kjent at flere politikere og ansatte på Stortinget er utsatt for hackerangrep, og at angriperne har lyktes med å laste ned dokumenter og informasjon.

LANG HISTORIE MED HEMMELIGE DOKUMENTER: Dette dokumentet fra Regjeringens sikkerhetsutvalg hadde den høyeste sikkerhetsgraderingen «Strengt hemmelig», frem til det ble avgradert i 1998. Foto: Ståle Hansen / NRK

Men Stortingets system for graderte dokumenter gjør at uvedkommende ikke kan hacke seg inn til de største hemmelighetene.

Overvåkes mens de leser

En av dem som ble forsøkt hacket er Liv Signe Navarsete (Sp), som sitter forsvars- og utenrikskomiteen. Hun bekrefter at det finnes et rom for å lese graderte dokumenter.

– Når vi trenger å lese graderte dokumenter må de hentes ut av sikrede skap, og vi blir passet på under gjennomlesning. Vi får verken skrive av eller ta med noe ut eller inn av rommet, heller ikke PC eller telefon, sier Navarsete.

FORSØKT HACKET: Noen forsøkte å hacke kontoen til Liv Signe Navarsete, men de klarte ikke å komme seg inn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Alle som leser graderte dokumenter på Stortinget må i kjellerrommet.

Dokumenter graderes dersom innholdet kan skade Norge eller landets allierte, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, om informasjonen blir kjent for uvedkommende.

I datasystemet som er hacket finnes ingen graderte dokumenter.

– Stortinget er underlagt sikkerhetsloven og håndterer gradert informasjon i henhold til kravene i lovverket, skriver Stortingets direktør Marinne Andreassen i en e-post til NRK.

Ikke alt bør være tilgjengelig elektronisk

Selv om informasjonen som er stjålet av hackerne verken er gradert og hemmeligstemplet, kan sensitiv informasjon være på avvie.

Ludwig Sandell, etisk hacker og leder i sikkerhetsselskapet Dignatio AS, påpeker at informasjon kan være både sensitiv og skadelig, selv om den ikke er gradert.

ETISK HACKER: - Det er fortsatt umulig å hacke dokumenter på papir, sier etisk hacker, Ludwig Sandell, som mener noen hemmeligheter fortsatt gjør seg best på papir. Foto: Kai Hansen

– Hendelsen som ble kjent på tirsdag er en god indikasjon på at en god del informasjon ikke bør finnes tilgjengelig i elektronisk form, være seg i skyen, eller som en del av en e-post. Det er fortsatt umulig å hacke gode gammeldagse dokumenter, sier Sandell.

Onsdag åpnet Politiets sikkerhetstjeneste etterforskning, de frykter at dataangrepet mot Stortinget kan være en del av en etterretningsoperasjon mot Norge.

Etterforskningen skjer i tett samarbeid med andre sikkerhets- og etterretningsorganisasjoner i Norge.