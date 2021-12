Skal tenke høyt om Forsvarets fremtid

30 år etter den forrige forsvarskommisjonen ble i dag en ny og bredt sammensatt kommisjon etablert.

Tidligere justisminister Knut Storberget skal lede arbeidet. Han lover å utfordre «etablerte sannheter» og at arbeidet skal foregå i åpent lende, med mål om å skape debatt.

Storberget også opptatt av at diskusjonen må handle om noe mer enn hvor mye penger Norge skal bruke på forsvar.

FORSVARSKOMMISJON: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og statsforvalter Knut Storberget (Ap). Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Vi ser at trusselbildet er svært omfattende, sammensatt og for mange også veldig komplisert, sier han til NRK.

– Å berede grunnen for at det politiske nivået får et grunnlag for å se på hva som er de reelle, store truslene, blir helt avgjørende, uansett hvor mye økonomi man skal bruke på dette.

Norge er forpliktet av Natos mål fra 2014 om å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret, men har i likhet med mange andre land slitt med å nå målet.

Storberget sier nye trusler krever nye metoder, og advarer mot å måle suksess bare ut fra hvor mye penger som settes av.

Med seg i kommisjonen får han mange ukjente navn, men også noen kjente.

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete er med. Det er også mangeårige statssekretær Audun Halvorsen (H), tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Forsvarskommisjonens medlemmer: Ekspandér faktaboks Statsforvalter Knut Storberget (Ap), Elverum, leder Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim Bystyremedlem Synne Høyforslett Bjørbæck (Rødt), Bodø Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo Områdedirektør NHO Christian Chramer, Tromsø Direktør Audun Halvorsen (H), Bærum Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger Styremedlem Liv Signe Navarsete (Sp), Lærdal Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bodø Student Benedicte Røvik (V), Hamar Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo Styremedlem Silvija Seres, Bærum Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo Professor Øystein Tunsjø, Oslo Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), Oslo Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø Lærer Amy Brox Webber (SV), Kirkenes

– Ny situasjon

Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke mulige sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet 10-20 år fram i tid.

Arbeidet skal legges fram innen 3. mai 2023 og bidra til grunnlaget for neste langtidsplan for Forsvaret, for årene 2025-2028.

FORSVARSKOMMISJON: Vi står overfor sammensatte og kompliserte utfordringer, ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Men hvorfor trenger vi egentlig en ny forsvarskommisjon?

Vi står overfor en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, ifølge forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). For 30 år siden handlet det om Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning.

I dag er konvensjonell maktbruk bare en del av trusselbildet – i tillegg kommer såkalte hybride trusler, cyberkriminalitet og bruk av teknologiske og økonomiske maktmidler.

– Det er sammensatte, kompliserte og nye utfordringer vi står overfor som samfunn, sier Enoksen til NRK.

Den nye forsvarskommisjonen skal også jobbe tett sammen med en ny totalberedskapskommisjon, som oppnevnes om kort tid.

Russland og Kina

Forsvarskommisjonen skal se på alt fra tradisjonell sikkerhets- og forsvarspolitikk, til hvordan teknologi utfordrer norsk sikkerhet og krav til bærekraft, klima og miljø påvirker Forsvaret.

Fakta om forsvarskommisjonens mandat Ekspandér faktaboks Forsvarskommisjonen skal svare på disse sju spørsmålene: 1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg Norge står overfor på mellomlang og lang sikt? 2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren på overordnet nivå videreutvikles og organiseres for å ivareta norske sikkerhetsinteresser? 3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utviklingstrekk? 4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at utfordringsbildet treffer bredere, på flere samfunnsområder og berører stadig flere sektorer samtidig? 5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utviklingen av forsvarssektoren, herunder sektorens samhandling med sivile sektorer i rammen av totalforsvaret? 6. Hvordan vil bærekraftsmål, og klima og miljøendringer, påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover? 7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde og hva kan prioriteres ned for å gi rom for dette? (Kilde: Forsvarsdepartementet)

To land pekes ut som særlig utfordrende for Norge:

«Flere stater, men særlig Russland og Kina, anvender et bredt spekter av virkemidler mot Norge og norske interesser på mange måter som direkte og indirekte utfordrer våre nasjonale sikkerhetsinteresser,» heter det i mandatet.

Ifølge Nato-kilder har Russland utplassert over 75.000 soldater nær grensen til Ukraina, noe som har utløst frykt for en russisk invasjon. Russland avviser slike planer.

CYBERANGREP: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slo i sommer fast at innbruddet i Stortingets epostsystemer i mars ble gjennomført fra Kina. Foto: Tore Ellingseter

Samtidig anklages både Russland og Kina hyppig for cyberangrep mot andre land.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slo i sommer fast at innbruddet i Stortingets epostsystemer i mars ble gjennomført fra Kina.

Også Enoksen trekker fram angrepet mot Stortinget.

– Der ser vi hvordan stormaktsspillet og ny teknologi gjør det mulig å angripe et moderne samfunn på en måte som kan lamme infrastruktur og økonomi og på mange måter være ødeleggende, sier han.