Den siste tiden har oppslutningen om monarkiet nærmest vært i fritt fall, og nedgangen ser ut til å fortsette.

I en fersk meningsmåling som Norstat har gjennomført for NRK, svarer nå 62 prosent at de støtter monarkiet. Det er langt færre enn før.

Mens monarkiet hadde 81 prosent av folket i ryggen da kongeparet fylte 80 år i 2017, hadde støtten falt til 73 prosent i mai i år.

Deretter har oppslutningen sunket betydelig i løpet av sommeren.

– Dramatisk fall

Bare i løpet av de siste to ukene har støtten gått ned fra 68 til 62 prosent på Norstats målinger for NRK.

Nedgangen er signifikant, og oppslutningen nå er den laveste Norstat har målt for NRK.

Samtidig sier langt flere at de ønsker en annen styreform.

Målingen er gjennomført denne uken, i perioden 3.–5. september, med 1011 respondenter.

– Et dramatisk fall, sier Tor Bomann-Larsen om den synkende oppslutningen om monarkiet. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Det er verdt å merke seg at kongeriket Norge fortsatt har mer enn dobbelt så mange tilhengere som republikken Norge, sier Tor Bomann-Larsen, historiker og kongebok-forfatter.

– Men det dramatiske fallet i løpet av sommeren i år må sies å være oppsiktsvekkende.

– To negative saker har preget det kongelige mediebildet i denne perioden: Politisaken mot kronprinsessens sønn, bosatt på Skaugum, og de kommersielle tumultene omkring prinsesse Märtha Louises bryllupsfeiring, påpeker han.

Det vakte sterke reaksjoner at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett solgte de eksklusive rettighetene til bryllupet til det britiske kjendisbladet Hello Magazine og til Netflix.

Bruden selv, ikledd brudekjole og en tiara hun fikk av bestefar kong Olav til 18-årsdagen, skjulte seg for offentligheten bak hvite laken både før og etter vielsen.

Samtidig stilte kongen og familien opp til felles fotografering på Kongeskipet.

Bildet som ble tatt av kongen og familien på Kongeskipet i Geiranger, ble delt med hele pressen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Kongehuset gikk ikke med på den eksklusive fotoavtalen.

Både kong Harald og kronprins Haakon har også gjort det klart at de skal snakke med prinsessen om avtalen som er inngått mellom henne og familien, som gjelder kommersiell bruk av prinsessetittelen.

Inngangen til teltet der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble viet, ble dekket av hvite laken både da bruden skulle ankomme og etter at paret var blitt viet foran 350 gjester. Mens Netflix-teamet sto ved siden av og filmet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Speiler allmennhetens frustrasjon

Nå får prinsessen en klar tilbakemelding fra det norske folk:

I meningsmålingen sier hele 69 prosent at de mener hun bør miste prinsessetittelen.

Bare 16 prosent mener hun bør beholde den.

Også hvis vi bare ser på dem som støtter monarkiet, er det fortsatt et klart flertall – 63 prosent – som mener at prinsesse Märtha Louise nå bør miste tittelen.

– I praksis vil det ha liten eller ingen betydning å ta fra prinsessen tittelen, så lenge viljen fortsatt er der til å utnytte kongeligheten kommersielt, sier Bomann-Larsen.

– Men dette har utviklet seg til en symbolsak, som speiler allmennhetens frustrasjon over å se en høyt ansett institusjon bli utnyttet for andre, helt uvedkommende, formål. Slik sett ville en inndragelse av tittelen kunne signalisere at kongehuset og folket er på linje i sin oppfatning av hvordan monarkiet skal fungere.

Kong Harald får nær toppkarakter av folket og er svært populær, mens det har stormet rundt kongens familie den siste tiden. Nå er oppslutningen om monarkiet på et historisk bunnivå på Norstats målinger for NRK. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Tror du kongen vil ta fra prinsessen tittelen?

– Det tviler jeg på. Kongen har uttalt at han ser på ordet prinsesse mer som et navn enn en tittel, at hun er prinsesse fordi hun er kongsdatter. Og ingen kan forlange at en far bryter med sin datter.

– Et slikt signal vil heller ikke kongehuset være tjent med. I så fall må en endring komme som resultat av enighet oppnådd innad i kongefamilien, sier Bomann-Larsen.

Det vakte sterke reaksjoner at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett valgte å selge rettighetene til bryllupet sitt til kjendisbladet Hello! og til Netflix. Da det nygifte paret viste seg for offentligheten, sto Netflix-teamet bak og filmet. Foto: Christian Breidlid / NRK

Dette kan kongen gjøre

I debatten etter prinsessebryllupet har enkelte tatt til orde for at prinsessen må frasi seg tittelen, at kongen må fjerne den, og/eller at kongen må fjerne henne fra arverekken.

Men hvilke grep kan egentlig kongen ta?

Eivind Smith, professor i rettsvitenskap, forklarer:

– Prinsesse Märtha Louise kan selv velge å slutte å bruke tittelen, men hun kan ikke selv fjerne den. Det er bare kongen som kan fastsette titler for dem som har arverett til tronen. Dermed er det også bare han som kan bestemme at en slik person ikke lenger skal ha en slik tittel.

Eivind Smith sier at kongen kan frata titler, men han kan ikke endre arverekken. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– At kongen rår over tittelen, betyr ikke at han rår over arverekken. Arverekken er nedfelt i Grunnloven, og kongen kan ikke endre Grunnloven. Det er det bare Stortinget som kan gjøre, sier Smith.

Får «stryk» av folket

Ifølge den ferske meningsmålingen gir folket kong Harald nær toppkarakter og mener han er en svært god representant for familien.

På en skala fra 1 til 10, gir folket ham en «karakter» på 9,3 i snitt.

Prinsesse Märtha Louise, som ikke har representert kongehuset siden 2022, får 3,1.

Målingen ble sendt ut før endringene på kongehusets nettsider denne uken, der kategorien «kongefamilien» nå er slettet.

– Jeg synes oppslutningen om kongehusets medlemmer er påfallende høy, nærmest paradoksale tall sett i forhold til monarki-støtten, sier Tor Bomann-Larsen.

– Det tyder på at folket i realiteten ser seg godt tjent med den innsatsen kongehuset gjør, men at det brer seg en engstelse for selve institusjonen, at den kan utnyttes og vanæres. Konklusjonen må alt i alt være at kongen og hans hus – på det personlige plan – fortsatt står sterkt i det norske folk.

Kongehuset ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Vi pleier ikke å kommentere meningsmålinger, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet.

Prinsesse Märtha Louises manager Carina Scheele Carlsen ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Dette har vi ingen kommentarer til, sier Carlsen.