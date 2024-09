– Dette er et produkt som brudeparet har solgt til Hello Magazine og Netflix. Vi blir en del av rekvisittene for å vise at dette er et fotfulgt brudepar som ikke får fred fra pressen, som de egentlig ønsker å ha her. Det er en god story at vi følger etter dem, sier Sollien til NRK.

I en kommentar i Aftenposten med tittelen «Spill for Netflix-galleriet», skriver hun:

«Hadde ikke pressen vært her, ville Netflix-dokumentaren ha mistet en sentral del av plottet: Kaoset.»

Kamerateamet har fulgt prinsesseparet gjennom hele feiringen. Foto: Christian Breidlid / NRK

Alle dagene bryllupsfeiringen har foregått, har kamerateamet som filmer for Netflix, filmet det oppmøtte pressekorpset.

Det ble kaotisk da det nygifte paret møtte folket og pressen lørdag kveld, og offentligheten for første gang fikk et glimt av de nygifte.

Netflix filmet det hele.

Ber pressen om å flytte seg

Statist i regissert opplegg?

– Føler du deg som en statist i et regissert opplegg som brudeparet med disse aktørene på slep, har satt i stand?

– Ja og nei. Det er åpenbart at pressen skal dekke dette. Pressen har vært med kongefamilien siden 1905. Det er ikke en privatsak når en i arverekken gifter seg, sier Sollien og utdyper:

– Dersom noe skulle skje, slik at Märtha ender opp som Norges statsoverhode, er det hennes ektefelle som vil få representasjonsoppdrag. Så det er ikke en privatsak når de gifter seg.

– På den annen side kjenner jeg litt tvil på ressursbruken, mengden, oppbudet og så videre. Fordi vi blir jo en slags figur i fortellingen som de ønsker å fortelle i Netflix og Hello Magazine. Det hadde ikke vært en like god historie hvis vi ikke var her, sier Sollien.

Det har vakt sterke reaksjoner at prinsesse Märtha Louise, som er nummer fire i arverekken til den norske tronen, og Durek Verrett har solgt rettighetene til bryllupet eksklusivt til det britiske kjendisbladet Hello Magazine og Netflix.

Netflix har i en pressemelding skrevet at de har fulgt paret i over ett år.

«Dokumentaren gir et unikt innblikk i en av de mest diskuterte parene og deres kjærlighetshistorie fra begynnelse til dags dato, og hvordan de navigerer sitt nye liv omgitt av konstant oppmerksomhet fra offentligheten,» heter det fra strømmegiganten.

Pressen måtte kjempe om plassen da de nygifte viste seg for offentligheten. Foto: Christian Breidlid / NRK

Skjulte bruden

Da paret ga hverandre sitt ja i Geiranger lørdag, var både norsk og internasjonal presse behørig til stede i bygda.

Men verken pressen eller offentligheten fikk bivåne vielsen.

Den var det bare dem som hadde kjøpt de eksklusive rettighetene, Hello Magazine og Netflix, som fikk dokumentere.

Samtidig ble utgangen på Hotel Union og inngangen til teltet der paret skulle vies, skjult med hvite laken.

Slik var det ikke bare før bryllupet, men også etter at vielsen var over.

Presseansvarlig for bryllupet, Simon Eriksen Valvik, bekreftet overfor NRK at det var for å holde bildene av bruden eksklusivt for kjendisbladet Hello! og Netflix.

– Det er inngått en eksklusiv avtale som gjør at vi har en partner som skal få tilgang på materiale. Det var bakgrunnen for det, sa Valvik til NRK.

– Jeg skjønner at pressen blir skuffet, men vi har vært veldig tydelige på hvilke deler som ville være åpne for pressen for øvrig.

– Som fryktet

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, har kritisert at rettighetene til bryllupet er solgt til det britiske kjendisbladet Hello! og Netflix, og at allmennheten stenges ute.

Hun mener lakenene viser at dette ble som fryktet.

– Det ser litt trist ut. Og det gir et signal at man på den måten skal stenge offentligheten ute. Det ser ikke bra ut sett fra oss som er utestengt. Dette er som fryktet, sier Nybø til NRK.

Hun mener det blir et hull i historiebøkene når vielsen til nummer fire i arverekken holdes lukket for andre enn to utvalgte medier.

– Når man ikke får delta på dette, så blir det jo noe som mangler i Norges kollektive hukommelse. Det blir et hull i historiefortellingen på en måte, sier Nybø.

Også inngangen til teltet der vielsen foregikk, ble dekket av hvite laken både da bruden skulle ankomme og etter at paret var blitt viet foran 350 gjester. Mens Netflix-teamet stor ved siden av og filmet. Foto: Heiko Junge / NTB

Bruden gjemt bak laken – kongefamilien delte bilde av seg

Kongehuset har riktignok ikke gått med på den eksklusive fotoavtalen og vil ikke la seg avbilde av Hello! og Netflix når pressen for øvrig ikke har tilgang.

– Jeg synes egentlig det er veldig bra. Jeg er jo prinsipielt ikke spesielt begeistret for boikott, men i denne sammenhengen gir man et signal om at man ønsker å si fra om at kongehuset ikke ønsker å være med på dette salget av rettigheter, sier Nybø.

Mens hvite laken skulle holde bruden skjult for offentligheten, stilte kongefamilien opp til fotografering på Kongeskipet før de dro til vielsen.

Bildet ble delt med hele pressen.