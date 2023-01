Det kommer fram i en rapport fra et besøk Sivilombudet gjorde ved institusjonen i august og september i fjor.

Forholdene som kom fram under besøket var så alvorlige, at ombudet nå slår alarm.

Løse bygningsdeler brukes som våpen

Bygningene er fra 1920-tallet og brukes i dag til utredning av personer med alvorlig sinnslidelse og aggresjons- eller voldsproblematikk.

Under inspeksjonen møtte ombudet flere pasienter som har blitt utsatt for omfattende begrensninger og langvarig tvangsbruk. Dette skyldes de dårlige bygningene, ifølge sivilombudet.

– De er i en sånn stand og så gammeldags utformet at faren for vold og økt uro blir større og dermed også behovet for mer tvang, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

Ledninger, rør og murstein har løsnet fra det dårlig vedlikeholdte bygget og skapt farlige situasjoner for pasienter og ansatte.

– I flere tilfeller har det blitt brukt til å skade seg selv eller andre. Det gjør også at man må øke kontrolltiltakene rundt pasientene, sier Harlem til NRK.

Et annet eksempel er at korridorene som brukes til å frakte pasientene ut i luftegården er så trange at de utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Et tiltak kan være å sørge for at vinduene kan åpnes og lukkes slik at pasientene kan få frisk luft, sier Harlem.

Har advart i mange år

Dikemark tar blant annet imot personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern. De siste årene har det vært en stor økning i denne pasientgruppen, samtidig som antallet sengeposter er redusert. Ifølge avisen Budstikka var kapasiteten i fjor høst sprengt ved den regionale sikkerhetsavdelingen i Asker.

Allerede i 2014 advarte leger ved Dikemark om uverdige forhold for psykiatriske pasienter ved sykehuset.

Oslo universitetssykehus planlegger å flytte sikkerhetspsykiatrisk avdeling fra Dikemark til nytt bygg på Ila i løpet av 2025, men Harlem mener man likevel må utbedre dagens bygg.

– Dette er pasienter som er der lenge. Hvis man først bruker mer tvang mot denne gruppen enn andre, så må man ha bedre tiltak i denne mellomperioden, sier Harlem og legger til:

– Situasjonen medfører en klar risiko for at pasienter blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling.

Oslo universitetssykehus har frist til 17. april med å melde tilbake om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten.