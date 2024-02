Onsdag fikk NRK dette tipset inn fra en anonym person som hadde funnet en bunke papirer på gata i Trondheim sentrum:

«Fant disse dokumentene liggende midt på veien i Trondheim utenfor Scandic Nidelven klokken 2045 mandag kveld (19.02.2024). Skjønte litt senere disse var merket «intern» og leverte dem tilbake på Politihuset cirka 2300 ved å skyve dem under inngangsdøren (det var stengt).»

På en av sidene sto det: «Operasjon: Statsminister Jonas Gahr Støres besøk til Røros 20/2».

Fra nummeret på Støres bil til navn på livvaktene

Over mer enn 10 sider sto det utfyllende informasjon om trusselvurderinger, livvakter og detaljert program for statsministerens besøk.

På fagspråket kalles en slik plan for en operasjonsordre. Slike ordre er vanlige når statsministeren er på reise.

Operasjonsordren som ble funnet på gata i Trondheim sentrum. Det digitale dokumentet ble skrevet ut på papir, og mistet.

Den beskriver blant annet detaljert hvordan besøket skal gjennomføres og hvor statsministeren befinner seg ned til minuttet.

Det står hvilken type bil Støre kjører, nummeret på bilen og hvem som kjører den, fullt navn og nummer til livvaktene fra PST som skulle passe på statministeren og hvordan man skulle sikre stedene han befant seg.

De inneholdt detaljerte opplysninger om hva slags våpen lokalt politi bar, og at de hadde maskinpistol med seg i bilen.

– Uheldig

– Dette er informasjon som politiet ønsker å holde for seg selv, og det er uheldig at dette kom ut, sier Geir Arne Sjøhagen. Han er stabssjef i Trøndelag politidistrikt.

– Det er en operasjonsordre som beskriver gjennomføringen av et oppdrag, og det er mannskapet som er involvert i oppdraget som bruker det til støtte.

Sjøhagen sier ordren er et digitalt dokument.

Mannen som fant papirbunken leverte den til politiet.

– Så at det er tatt ut på den måten, det kan nok skje, men da skal det håndteres slik at det ikke kommer på avveier. Det skal være en sikkerhetskultur rundt dette, der man er bevisst at man ivaretar dokumenter på en trygg og sikker måte.

Fikk vite at ordren var på avveier da NRK ringte

Sjøhagen sier de fikk vite at operasjonsordren var kommet på avveier da NRK ringte politiets operasjonsleder onsdag.

– Vi må få litt tid på oss til å undersøke hvordan dette har skjedd.

Han sier at de har varslet PST og Livvakttjenesten.

– Hvordan vil dere prøve å komme til bunns i dette?

Geir Arne Sjøhagen, stabssjef i Trøndelag politidistrikt. Foto: NTB

– Det vil være naturlig å ta en runde med de som var involvert i opplegget først og fremst, tenker jeg.

– Hvordan kunne dette ha påvirket sikkerhetssituasjonen til statsministeren?

– Det besøket her er over nå. Hadde vi vært kjent med dette underveis i besøket, hadde vi gjort vurderinger i forhold til skadepotensialet og gjennomført tiltak i forhold til det, sier stabssjefen.