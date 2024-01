Sendte 40.000 bruktbiler ut av landet i fjor

Utenlandske bilkjøpere sto nærmest i kø i fjor for å kjøpe norske bruktbiler.

– I 2023 eksporterte vi 40.437 personbiler. Det er over en dobling fra året før, sier Jan Olav Rørhus i Statistisk sentralbyrås seksjon for utenrikshandel.

Dermed ble det eksportert så mange bruktbiler ut av landet, at det tilsvarte nesten en tredel av alle nyregistrerte personbiler.

Hovedforklaringen er trolig en nær rekordsvak krone. I tillegg en ordning for refusjon av bilavgifter, som blir kalt for god til å være sann.

Nesten tigangeren på ti år

Eksporten av norske bruktbiler var i fjor nær ti ganger så høy som for ti år siden.

I samme periode har euroen styrket seg rundt 50 prosent mot krona.

NRK har tidligere fortalt historien om utenlandske bilkjøpere som fikk med seg inntil 600.000 kroner i tilbakebetalte bilavgifter når bilene forlot landet.

Men fra nyttår ble det bråstopp, sier Jonathan Parr i bruktbilforhandleren Rebil på Kløfta i Akershus.

I fjor sendte forhandleren 450 biler ut av landet. Hver tredje bil ble solgt ut av landet.

– På alle fossile biler så har det vært en kjempeendring. De har gått fra et veldig høyt tempo med masse biler ut til nesten en komplett stopp, sier han.

Les også Bruktbilmarkedet snudd på hodet – fossilbiler mest etterspurt

Fra nyttår ble reglene for avgiftsrefusjon endret.

Regelendringen gjør at det er bilavgiftene som opprinnelig ble betalt for bilen som er utgangspunktet for beregningen av refusjon.

– Kunne få tilbakebetalt like mye avgifter som opprinnelig ble betalt

– For elbilene som går ut som ikke har noen engangsavgift å få refundert så fortsetter eksporten som før, sier Jonathan Parr. Han mener årsaken er den svake norske kronen.

Før nyttår kunne man ved eksport av biler med forbrenningsmotor få tilbakebetalt inntil flere hundre tusen kroner i avgifter selv om bilen var 4-5 år gammel.

– Man kunne faktisk få like mye som ble betalt inn da bilen var ny for en del år siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

- Det er ikke like gunstig å eksportere biler i 2024 som det var i fjor, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken. Foto: Kai Rune Kvitstein

Ved utgangen av september hadde staten tilbakebetalt over 1 milliard kroner for eksport av i overkant av 10.000 bruktbiler fra Norge.

Tall for hele 2023 er foreløpig ikke klare ifølge Skatteetaten.

– For god til å være sann

I gjennomsnitt ble det refundert nær 100.000 kroner for hver fossilbil som forlot landet, men NRK har tidligere vist at mange mottok veldig mye mer for enkelte biler.

– De fikk veldig mye refundert. Vesentlig mer enn det de egentlig skulle hatt, etter vår mening i hvert fall. Derfor mener vi at den regelendringen som gjelder nå i 2024 og framover er riktigere, sier Solberg Thorsen.

–Var den nesten for god å være sann den ordningen man hadde?

– Ja, det vil jeg si.

NRK har bedt Finansdepartementet om et intervju til denne saken, men departementet har takket nei.