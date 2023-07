Bruktbilmarkedet snudd på hodet – fossilbiler mest etterspurt

I bruktmarkedet er de dyreste elbilene nå hyllevarmere. Nå vil mange ha billigere biler, og aller helst en som går på bensin eller diesel.

Det viser tall NRK har innhentet fra finn.no.

Siden i fjor høst er markedet for brukte biler fullstendig endret. Elbilene som i fjor ble solgt noen dager etter at annonsen ble lagt ut, tar nå halvannen måned å selge. For fossilbiler, er trenden motsatt.

Bruktbilforhandler Espen Regevik i Mandal bekrefter tallene.

– Jeg har daglig kontakt med folk med elektriske millionbiler fra Porsche og Mercedes, som vil handle seg til en billigere bil. De vil ha bensin – eller dieselbiler, eller billigere elbiler, sier Regevik.

Vi ser at markedet for elbiler begynner å mettes. Terje Dahlgren forretningsutvikler i Finn.no

Dyrtiden rammer nybilsalget. Fra 1. juli kom i tillegg nye regler i utlånsforskriften som gjør at lån til bil skal regnes med når bankene skal regne på hvor mye folk får låne.

– Mange vil kvitte seg med sine elektriske millionbiler, sier bilforhandler Espen Regevik i Mandal. Foto: Privat

I praksis betyr det at mange ikke kan låne like mye til bil som før.

Etter to år der folk har stått lenge i kø for å kjøpe elbiler, er interessen nå langt mindre. På Kaia i Drammen og på Lierstranda står det 13.000 nye biler, mange uten kjøpere. Også i bruktmarkedet er det nå et stort tilbud av biler.

Både i 2021 og 2022 ble det solgt flere nye biler enn noen gang siden 1986, året da Norge la om den økonomiske politikken etter mange år med høy inflasjon.

Men i år har nybilsalget nærmest bråbremset, særlig for de dyrere bilene. Bransjen spår en nedgang på 20 prosent i år.

Store rabatter i nybilmarkedet gjør at brukte elbiler faller i verdi

Tesla sendte sjokk inn i nybilmarkedet i januar i år da de satte ned prisen på modellene Y og Model 3 med inntil 120.000 kroner.

Priskuttet rammer også prisen på brukte elektriske biler. De har falt siden i fjor høst, viser tall fra finn.no. Prisfallet kan både skyldes at bilene selges billigere, samt at folk i større grad kjøper billigere biler enn i fjor.

For også i bruktmarkedet går elbilsalget nå tregere, ifølge en analyse NRK innhentet fra finn.no sist uke (se tabeller). Tallene er tidligere omtalt i hos bransjenettstedet Bilnytt.no og hos motor.no.

– Etter to år med oversalg av biler, selges nå biler det tidligere har vært årelang ventetid på med store rabatter. Det gjør at det er for mange elbiler på tilbud i forhold til kjøpere, sier Atle Tuverud, sjefredaktør i bransjenettstedet Bilnytt.

Kontrast til Stortingets elbil-mål

Stortinget vil at alle nye personbiler skal gå på strøm fra 2025, men i bruktmarked er det nå bensin- og dieselbiler folk helst vil ha.

– Det som har skjedd er at bensin- og dieselbilene har byttet plass med elbilene. Det er de som nå selges raskest, sier Dahlgren.

I enda større grad enn tidligere er det relativt billigere biler folk nå kjøper.

– Bilprisene øker i Norge nå, på de attraktive modellene som er priset opp til 300.000-400.000 kroner. Dette er brukte bensin- og dieselbiler, sier Regevik.