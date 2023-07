Europa tømmer Norge for bruktbiler

Norske bruktbiler er billige nå for utlendinger med euro å handle for. Enda billigere blir det når deler av den tidligere innbetalte engangsavgiften betales tilbake.

Historisk har Norge vært blant landene helt i verdenstoppen på avgifter ved kjøp av nye biler med bensin- eller dieselmotor.

Så langt i år har staten refundert engangsavgift for 7012 fossilbiler som er eksportert ut av landet for til sammen 650 millioner kroner. Til sammenligning ble det eksportert 5346 fossilbiler i hele 2022. Det viser tall NRK har innhentet fra Skatteetaten.

Dersom bilen på videoen kjøpes av en utlending, kan vedkommende få tilbakebetalt 250.000 kroner i tidligere innbetalt engangsavgift fra staten. Du trenger javascript for å se video. Dersom bilen på videoen kjøpes av en utlending, kan vedkommende få tilbakebetalt 250.000 kroner i tidligere innbetalt engangsavgift fra staten.

Audi RS6-en med V8 og dobbel turbo som Magnus Guldvog i Auksjonen.no starter for NRK, har nesten 600 hestekrefter. Den får kjøperen refundert rundt 250.000 kroner for, når vedkommende søker avgiftsrefusjon i forbindelse med eksporten.

Voldsom vekst i bileksport ut av Norge År Antall refusjoner Gjennomsnittlig beløp Total refusjon 2023 7016 93 747 657728952 2022 5346 70 894 378999324 2021 1767 74 305 131296935 2020 1221 86 160 105201360 2019 488 103 123 50324024 Kilde: Skatteetaten Tall pr 5/7

Eksporterer 13 prosent

Men det eksporters trolig langt flere biler enn det som Skatteetaten registrerer. Alle fossilbiler eldre enn 2014 vil ikke være med i denne oversikten, heller ikke elbilene.

Hos Auksjonen.no utenfor Tønsberg selger de nå 90 biler i måneden ut av landet, tilsvarende 13 prosent av alle personbilene de selger hver måned.

Det selges like mye elbiler som fossilbiler, forteller Guldvog, som er produkt- og salgssjef.

– Sånn som det er nå, forsvinner det mye biler ut av landet, og sannsynligvis mye mer enn det som rapporteres. Kjøperne er fra Øst-Europa, Tyskland, Nederland, og også våre naboland, sier han.

Daglig leder Espen Regevik i Mandal bil med en 2017-modell Chevrolet Corvette. Bilen koster over en million kroner, men hvis den eksporteres ut av landet, får en utenlandsk kjøper igjen 314.000 kroner fra statskassa. Foto: Mandal Bil

Beregninger NRK har gjort med Skatteetatens beregningsmodell for refusjon av engangsavgift, viser at flere brukte biler som er til salgs i Norge i dag kan gi en refusjon av engangsavgift på over 600.000 kroner.

– Det stemmer det, sier investeringsdirektør Robert Næss, som eier elbilforhandleren Ecocar og er godt kjent med regelverket for avgiftsrefusjon.

– Noen begrensninger er det. Bilen må være nyere enn juni 2014, og så får du ikke tilbakebetalt mer i avgifter enn som en gang ble betalt for bilen, sier han.

De utenlandske bilkjøperne eller den som sto for eksporten av bilen fikk i gjennomsnitt tilbakebetalt 93.000 kroner fra staten, viser tallene.

Bilen på bildet er en Mercedes AMG G63. Nyere utgaver av denne kan oppnå mange hundre tusen kroner i avgiftsrefusjon. Dette er en 2012-modell og dermed for gammel til å få tilbakebetalt avgifter. I prinsippet kan den eksporteres fra Norge uten at det noensinne registreres. Foto: Johan B. Sættem

Slik fungerer refusjonen

Også i Mandal hos bilforhandler Espen Regevik er det mange utlendinger som kjøper bruktbil.

– Bruktbiler er billige i Norge nå på grunn av den svake valutaen, og vi eksporterer masse biler ut av landet. Vi selger til Ukraina, til Tyskland og til flere europeiske land, sier Regevik.

Chevrolet Corvetten han står sammen med på bildet, blir over 300.000 kroner billigere for kjøperen på grunn av tilbakebetaling av engangsavgift, opplyser han til NRK.

Årsaken til at det er mulig å få avgiftsrefusjon er symmetri i avgiftssystemet; avgiften som kan refunderes, tilsvarer inntil like mye som den tilsvarende bilen ville fått i engangsavgift ved import til Norge samme dag.

Trolig blir langt fra alle bilene som forlater Norge registrert som eksportert noe sted eller noen gang, heller ikke hos Autosys eller Statens vegvesen, ifølge OFV.

Årsaken er blant annet at Norge ikke har avtale med alle land om tilbakemeldinger i forbindelse med at bilen blir registrert i et annet land.

I skrivende stund er det ca 64.000 brukte biler til salgs på finn.no, hvorav om trent 44.000 er helt eller delvis fossile (også medregnet hybrider).