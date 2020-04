Russen måtte lage egne korona-knuter

– Vi tenkte at det hadde vært gøy med et sett koronavennlige knuter for den russen som likevel vil begynne å feire litt rolig nå, så kan de ha noe gøy å gjøre under karantenetiden.

Det sier president i russens hovedstyre Oslo og Viken, Johann Schwenke Rief, til NRK.

– Det er bare et eller annet som får tiden til å gå slik at når vi kommer oss nærmere 16. juni, så føles det som om tiden har gått fort.

I år feirer ikke russen som planlagt i mai, og det gjør at russestyret må være kreative. I tillegg til de vanlige knutene, som lanseres rett før feiringen i juni starter, har russestyret laget korona-vennlige knuter:

10. Legohånd . Stå på gaten i en time og gi fremmede gratis Antibac. (Bruk hansker og ev. munnbind).

. Stå på gaten i en time og gi fremmede gratis Antibac. (Bruk hansker og ev. munnbind). 12. Kvittering. Gjennomfør en handletur for eldre som ønsker det. (Husk desinfeksjon)

Gjennomfør en handletur for eldre som ønsker det. (Husk desinfeksjon) 62. Bit av skiltet. Sitt sammen med maks fem andre medruss i en rundkjøring, og ha et skilt hvor det står: «Én tut, én skål!»

Se hele listen her: Her er årets russeknuter

Annerledes russetid

Antibac. Munnbind. Avstand. Ikke ord som man normalt forbinder med en liste med russeknuter.

– Det viktigste er å forhindre smitte, og det er bare å oppfordre alle til å følge FHI sine tiltak og gjøre det beste ut av den kjedelige situasjonen vi står i.

Russepresident i Oslo og Viken, Johann Swenche Rief, sier de korona-vennlige knutene er lansert for at russen skal kunne ta knuter også i mai. Foto: Henriette Bertheussen Isachsen / NRK

Knute nummer 41, bilde på Instagram, er at man skal ta et bilde av fem medlemmer i russegruppa, med to meters avstand og legge ut med caption: «Vi venter med å rulle til det er trygt».

– Det er jo gøy, men er det noe som er litt trist med det også?

– Det er jo ikke helt sånn det skal være. Det er en viss type frihet man mangler i samfunnet akkurat nå, spesielt når det kommer til disse knutene, men poenget er at vi prøvde å lage et par knuter som, selv om de kanskje kan være døllere enn de andre, så er det noe å gjøre som er trygt.

Favorittknuta til russepresidenten er foreløpig ikke lansert.

– Jeg vil si at en av favorittknutene mine er en av de tre knutene som kommer senere, sier han hemmelighetsfullt.

Skaper motivasjon

Noah Stenberg, fra Asker, er på vei til bussen Talladega 2020.

Fra Venstre: Ferdinan Huitfeldt, Noah Stenberg, Martin Eimhjellen og Erik Peder Aas er på russebussen Talladega 2020. De håper russetiden snart kommer i gang. Foto: Privat

Han sier årets russefeiring – naturlig nok – blir annerledes.

– Man mister jo litt gimmicken ettersom russetiden blir flyttet. Det er tradisjonelt at russetiden er i mai, men ettersom vi må tilpasse oss, så har det egentlig ingenting å si når vi får russetid, så lenge vi får den, sier Stenberg til NRK.

– Hva tenker du om de koronavennlige knutene?

– Jo, det er et greit tiltak, det. Jeg tror også de skaper motivasjon hos folk, for da får man et inntrykk av at andre også lever i troen på at russetida blir noe av.

– Jeg tror det viktigste er at man klarer å holde oppe motivasjonen, så lenge folk føler at de har lyst til å fullføre knutene, og ikke føler seg tvunget til det, så høres det veldig bra ut, avslutter han.

Oppfordrer til å ikke være i store grupper

Også Stian Vrålstad, fra Lørenskog er positiv til koronaknutene.

– Det er jo bra, i hvert fall det med to meter avstand. Vi må jo bare vente med å rulle til vi får klarsignal. Da er det fint å oppfordre andre til å vente, også, sier Stian Vrålstad om russeknuten hvor man skal ta bilde på toppen av bussen.

Vrålstad er på bussen Hvelvet 2020.

Stian Vrålstad er på Lørenskog-bussen Hvelvet 2020. Han er positiv til de nye korona-russeknutene. Foto: Privat

– Hva synes du om russeknutene, er det en god ting?

– Det er jo en god ting. Det oppfordrer folk til å ikke møte i altfor store grupper. Her har man ting man kan gjøre i grupper på for eksempel fem stykker.

Ifølge listen over knuter kan alle sexknuter kan bare gjennomføres dersom alle parter har gitt bevisst samtykke og det gjøres på en sikker måte. Russestyret oppfordrer at disse knutene blir gjennomført med en fast sexpartner/kjæreste for å forhindre smitte av Covid 19.

– Hva tenker du om det?

– Det er jo ... Hehe. Lurt, sier Vrålstad.