Runder snart 3 millioner vaksinedoser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en viktig milepæl, sier statsminister Erna Solberg.

Så langt er nærmere 33 prosent av befolkningen vaksinert med en dose og i underkant av 22 prosent er fullvaksinert. Det viser tall fra FHI.

Foreløpig er det hovedsakelig de over 18 som får tilbud om vaksine.

Ser man kun på vaksinedekningen i denne gruppen blir andelen en god del høyere.

Statsminister Erna Solberg mener 3 millioner doser med koronavaksine er en viktig milepæl. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Vi har nå nådd 40 prosent som har fått en dose, 25 prosent som er fullvaksinert, sier Solberg som understreker at hun altså bare viser til den voksne befolkningen.

Ligger etter mange andre land

Norge ligger på ingen måte på vaksineringstoppen. Der troner Israel med 63 prosent vaksinerte av hele befolkningen, ifølge Our World in Data.

Landet har gjort en egen avtale med Pfizer/Biontech og er nå i gang med å vaksinere aldersgruppen 12 til 15 år.

JERUSALEM: En tenåringsjente får en Pfizer/Biontech-vaksine på sykehuset Misgav Ladach søndag 6. juni. Foto: Menahem Kahana / AFP

Statsministeren mener likevel at det var riktig for Norge å inngå et samarbeid med EU om vaksineinnkjøp, framfor egne kontrakter med legemiddelfirmaene.

– Jeg mener det var en riktig strategi. Jeg mener vi ikke hadde så mange andre alternativer som ville gitt oss samme garanti.

Vaksineproduserende land som Storbritannia og USA ligger også langt foran Norge med 59 og 51 prosent vaksinerte.

Norge ligger også etter en rekke EU-land, som Ungarn på 54 prosent, Finland på 47 prosent og Tyskland på 45 prosent vaksinerte.

Den europeiske unionen har i snitt 40 prosent vaksinerte, mens Norge altså ligger på under 33 prosent når man tar med hele befolkningen.

Forsinket fordi vi var forsiktige

Norge har fått vaksiner gjennom et innkjøpssamarbeid med EU.

Samtidig har norske helsemyndigheter valgt å droppe to av de vaksinene som vi har fått tilgang på.

Både AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen er knyttet til få, men svært alvorlige, tilfeller av blodpropp og blødninger.

Mange av landene som har vaksinert mer av befolkningen enn Norge har brukt disse vaksinene.

LONDON: Britenes statsminister Boris Johnson mottok sin andre dose med AstraZeneca-vaksine 3. juni. Foto: Matt Dunham / AP

Storbritannia har i stor grad vaksinert med AstraZeneca. I ettertid har de funnet flere tilfeller av alvorlige blødninger hos vaksinerte.

Venter raskere vaksinering i sommer

Statsminister Erna Solberg innrømmer at det har vært litt frem og tilbake, fordi Norge likevel ikke ville bruke to av vaksinetypene vi hadde kjøpt.

Men hun understreker at det ikke har skapt store forsinkelser.

– Vi har fått mer nå i det siste, og det betyr jo at vi egentlig ikke er så veldig forsinket selv om vi ikke bruker AstraZeneca eller Janssen.

Regjeringen er også forberedt på at mutanter kan føre til at nordmenn vil trenge en tredje vaksinedose, opplyser Solberg.

Kan nå flokkimmunitet uten barn

Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi nærmer oss nå gruppen 18–45 år. I landet som helhet vil begynne å vaksinere denne gruppen i uke 25 eller 26, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, til NRK.

Han sier at i Oslo vil man begynne å vaksinere 18-45-åringene i enkelte bydeler denne eller neste uke.

Bukholm sier at det skal settes 1,4 millioner vaksinedoser i juni, 1,7 millioner i juli og enda flere i august.

Så langt har rundt 90 prosent av dem som har fått tilbud om vaksine, sagt ja til å bli vaksinert.

Hvis det fortsetter, vil cirka 70 prosent av befolkningen være vaksinert når alle over 18 år har fått et tilbud om vaksine.

– Da er vi antagelig ikke avhengig av barnegruppen for å få flokkimmunitet eller kontroll over epidemien, sier Bukholm.