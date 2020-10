– Emilian Jetzi hadde etter vårt syn sin base i Danmark. Ut fra København kjørte han i Danmark, Sverige og Norge. Han skulle hatt lønn etter dansk overenskomst, hevder hans advokat, Christian Riewe. Han fører saken for byretten i København i dag.

Som sjåfør i Bring Trucking, som altså eies av Posten Norge, hadde Jetzi også avstikkere til Finland, Tyskland og Nederland.

– Men han kjørte aldri rundt med varer i Slovakia, som var der selskapet hans holdt til, sier advokat Riewe.

– Brudd på EU-direktiv

Han vil i retten i København i dag argumentere for at den rumenske lastebilsjåføren i realiteten var utstasjonert i Danmark. Det har i tilfelle stor betydning for lønna.

– Etter EUs utstasjoneringsdirektiv har han da krav på lønn etter dansk overenskomst. At han i stedet fikk slovakisk månedslønn på rundt fem tusen kroner, innebar en grov underbetaling, hevder Riewe.

Dette avviser motparten helt:

– Jetzi var ikke utstasjonert til Danmark. Han kjørte like mye i Sverige, Norge og Tyskland som i Danmark. Han var ikke en del av det danske arbeidsmarkedet, sier Bring Truckings advokat Thomas Ryhl.

Rumenske Emilian Tudor Jetzi ble ansatt i Bring Trucking i 2011. Selskapet er en del av Bring-konsernet, som eies av Posten Norge. Selskapets rundt 400 sjåfører kjører mest i Norden og Vest-Europa ellers. Men hovedkontoret ligger i Slovakia, der lønnsnivået mye lavere enn i Norden.

Kravet om etterbetaling av lønn, pensjon og feriepenger er på nær 1,3 millioner danske kroner for fem år. Det tilsvarer omtrent 1,8 millioner norske kroner.

Hvis Jetzi ikke får rettens medhold i at han var å regne som utstasjonert i tråd med EU-direktivet, så har han og advokaten et sideordnet synspunkt.

– I strid med danske rettsnormer

– Det går ut på at den lønn som ble avtalt mellom Jetzi og Bring Trucking på noen få tusen kroner i måneden, er en så grov underbetaling at avtalen må tilsidesettes etter dansk ordre public, altså grunnleggende danske rettsnormer.

Bring Trucking avviser at selskapet har underbetalt Emilian Jetzi.

– Det har blitt betalt den avtalte lønn, til og med høyere enn den slovakiske minstelønn. I tillegg er det blitt betalt ut noen meget pene dietter for den tid som har vært tilbrakt i Skandinavia, sier selskapets advokat, Thomas Ryhl.

– Bodde i bilen i månedsvis

Før hver arbeidsperiode ble Jetzi kjørt i minibuss fra Romania til Bring Truckings kontorer i Slovakia. Der var han i noen timer, før han ble kjørt videre til Kastrup ved København, der lastebilen ventet på ham. Herfra kjørte han og bodde ifølge ham selv i bilen i to-tre måneder i strekk. Han lagde også mat og spiste i bilen.

Bring Truckings advokat hevder at sjåføren hadde tilbud om å overnatte i selskapets overnattingsrom.

Jetzi støttes økonomisk av sin rumenske fagforening og av Fagligt Fælles Forbund (3F) i Danmark.