Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Økende fattigdom og drastiske kutt i utdanning, kan føre til at barn ikke får komme tilbake på skolen.

I en rapport av Redd Barna står det at koronapandemien kan få store konsekvenser for millioner av barns skolegang.

– Vi står midt i en utdanningskrise uten historisk sidestykke. Statsledere, regjeringer og myndigheter i hele verden må få opp øynene for katastrofen som er i ferd med å utspille seg, og umiddelbart sørge for nødvendige investeringer i barns læring, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i Norge.

– Ond sirkel

Rapporten trekker fram tolv land der det er ekstra stor fare for at barn ikke kommer tilbake når skolene åpner igjen.

Krigsherjede Jemen står på listen, sammen med Afghanistan, Pakistan og et knippe land i Vest- og Sentral-Afrika.

– Barn i disse landene blir fanget i en ond sirkel. De har større risiko for å bli tvunget ut i barnearbeid, og unge jenter er særlig utsatt for kjønnsbasert vold, barneekteskap og tenåringsgraviditet, en risiko som øker jo lenger de er ute av skolen, sier Lange.

De samme faktorene påvirker også barnas sjanse for å komme tilbake til skolen i det hele tatt. Lange frykter at kombinasjonen covid-19 og kraftig redusert satsing på utdanning kan bli et tilbakeslag for millioner av barn.

– Det er de fattigste og marginaliserte barna som allerede før pandemien sto bakerst i køen, som vil rammes hardest. De har ikke hatt tilgang til noe undervisning i et halvt år, sier hun.

Milliardunderskudd

Redd Barna anslår at lavkonjunktur vil gjøre at det mangler 77 milliarder dollar – rundt 725 milliarder kroner – til å dekke utgiftene til utdanning i noen av verdens fattigste land det neste halvannet året. I verste fall kan beløpet bli opptil 192 milliarder dollar.

– Redd Barna mener 35 milliarder dollar må stilles til rådighet av Verdensbanken for økt finansiering av utdanning, sier Lange. I tillegg vil hun at nasjonale myndigheter tar finansiering av utdanning med i sin generelle respons på koronakrisen, og hun ber kommersielle kreditorer stanse krav om betaling av gjeld fra lavinntektsland.