– Eg må seie at eg vart opprørt når eg så kor lenge rapporten om svikt i tenestetilbodet for sårbare barn vart liggjande på regjeringas bord, før det passa å ta det ut i ein pressekonferanse, seier Audun Lysbakken, leiar for Sosialistisk Venstreparti.

Presskonferansen var den 29 april. Men rapporten frå ekspertgruppa hadde vore klar i 9 dagar, før den blei offentleg kjend. Den konkluderte med at sårbare barn og unge ikkje har fått tilbodet dei har krav på under krisa. For kommunar og sjukehus har stramma inn meir enn det Folkehelseinstituttet har anbefalt.

Det har gitt store konsekvensar.

Direktør Mari Trommald i Barne – og ungdoms og familiedirektoratet leiia ekspertgruppa som konkluderte med at sårbare barn og unge ikkje har fått tilbodet dei har krav på under krisa. Foto: Tine Poppe

Rapporten omhandla dei som kanskje er aller mest råka av smitteverntiltaka, nemleg sårbare barn og unge. Direktør i barne – og ungdoms og familiedirektoratet Mari Trommald leiia ekspertgruppa og konkluderte slik:

– Kommunar og sjukehus har stramma inn meir enn det som Folkehelseinstituttet har anbefalt, og det gir store konsekvensar for barn og unge, sa Trommald.



Audun Lysbakken kan ikkje forstå korleis regjeringa kunne vente med å offentleggjere så viktige funn:

– Her tel jo kvar einaste dag, og vi kan ikkje ha ein situasjon der kjempeviktig informasjon for almennheita, for kommunar og for opposisjon, ikkje kjem ut til folk før det passar med regjeringas kommunikasjonsstrategi.

Det var ikkje difor me ikkje offentleggjorde rapporten med ein gong, seier statssekretær i Barne- og familiedepartementet Erik Lunde:

– Vi har behandla denne rapporten slik vi behandlar alle andre rapportar, det er viktig at rapporten går gjennom ei fagleg kvalitetssikring, seier Erik Lunde, statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har behandla denne rapporten slik vi behandlar alle andre rapportar, det er viktig at rapporten går gjennom ein fagleg kvalitetssikring. Det at vi står i ein veldig krevjande situasjon og at dette handlar om sårbare barn, gjer ikkje dette mindre viktig at informasjonen og kommunikasjonen er god om desse tiltaka, seier Lunde.







– Men var ikkje dette viktig informasjon å få ut raskt?

– Dette er viktig informasjon som vi må kvalitetssikre på same måte som vi alltid gjør, seier han.

Men det held ikkje meiner Sv-leiaren, som krev meir openheit frå regjeringa.

– No synest eg begeret byrar bli meir enn fullt. No må me få meir openheit, og viktig informasjon om koronatiltaka må ut i offentlegheita med ein gong, seier han.