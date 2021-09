– Jeg føler at vi har vært gjennom en veldig mørk dal og begynner å komme ut på den andre siden, og det er veldig godt, sier prinsesse Märtha Louise.

Snart to år er gått siden Ari Behn tok livet sitt 1. juledag 2019. Prinsessen mistet sin eksmann, og hennes tre døtre mistet sin pappa.

– Jeg tror vi alle føler at nå kan vi «deale» med hva som helst, for nå har det verste som kan skje, skjedd. Jeg føler i hvert fall at jeg er blitt enda tryggere på meg selv, for nå vet jeg at jeg kan takle hva som helst som livet kaster min vei.

Nå skal livet feires. I dag fyller prinsessen 50 år. Ballongene er klare.

– Jeg synes det er ganske fint å bli 50. Min far sier at alder bare er et tall, og han har jo mer erfaring enn meg. «Nå har du mange gode år i møte.» Så da tror jeg på ham, sier prinsesse Märtha Louise og ler.

FEIRER: – Jeg synes det er fint å bli 50, sier prinsesse Märtha Louise. Bursdagen feires privat med familien og med lansering av bok. Foto: Lise Åserud / NTB

Kongelig karrierekvinne med kontroversielle valg

Like før klokken 18 onsdag 22. september 1971 avbrøt NRK sine sendinger i radio og på TV for å bringe en gledelig melding til det norske folk: En prinsesse var født.

Den stolte, nybakte faren, daværende kronprins Harald, kom ut til de ventende pressefolkene utenfor Rikshospitalet i Oslo og viste med hendene hvor stor hans lille datter og landets prinsesse var.

Hun var det kommende kongeparets førstefødte – men ikke tronarving. På den tiden var det ifølge Grunnloven bare gutter som kunne arve tronen i Norge.

Prinsesse Märtha Louise staket ut sin egen kurs og ga i 2002 avkall på tiltaleformen «Hennes Kongelige Høyhet», som følge av at hun ønsket å være selvstendig næringsdrivende.

Hun var fortsatt prinsesse, men samtidig karrierekvinne. En uvanlig kombinasjon for en kongelig kvinne.

– BRUTT GRENSER: – Jeg har måttet bryte forventninger og grenser, sier prinsesse Märtha Louise om livet som prinsesse og karrierekvinne. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg opplever at det er mer knirkefritt nå enn før. Det har gått seg til, folk er vant til at jeg jobber nå. Det var uvant, de kongelige skulle jo liksom bare gjøre det kongelige skal gjøre, som å åpne nye ting eller holde taler.

– Jeg har måttet bryte forventninger og grenser og tråkke opp en ny sti, sier hun.

Den nye stien var brolagt med kontroversielle og utradisjonelle valg. Den såkalte engleskolen, spiritualitet og høysensitivitet.

– Jeg skjønner at det er mange som følger med i den prosessen jeg har i livet mitt. På godt og vondt. Det er jo veldig hyggelig når det er masse støtte. Og så er det litt vondere når det ikke er så mye støtte, når jeg trår annerledes enn det som er forventet av de som vil identifisere seg med meg, sier prinsesse Märtha Louise nå.

– Da jeg begynte med den spirituelle reisen i offentligheten, var reaksjonen fra nesten alle: «Wow, hva er det?!?» De visste jo ikke at jeg var sånn. Ingen ville jobbe med meg, det var ikke noe stas å være tilknyttet meg, for jeg var jo gal. Men så har det endret seg sakte, men sikkert.

Prinsessen sier hun håper hun kan ha inspirert andre til å våge å gå utenfor det som er forventet av dem. Våge å være seg selv.

– Å forene prinsesserollen og den jeg følte jeg var, er en prosess som har pågått hele livet mitt, og som fortsetter og er pågående hele tiden. Men jeg håper at min reise har hjulpet andre til ikke å bli så utsatt, sier hun.

Les også: Märtha Louise slutter å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng

Foto: Erik Thorberg / SCANPIX Foto: Svein Hammerstad / NTB scanpix Foto: Paul Owesen, / NTB Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Foto: Tor Richardsen / SCANPIX Foto: Terje Bendiksby / NTB

Jobbe-bursdag

50-årsdagen feiret prinsesse Märtha Louise privat hos kongeparet på Bygdøy kongsgård i går kveld – sammen med familien, men uten kjæresten Durek Verrett. Koronapandemien holder paret på hver sin kant av verden nå.

Selve bursdagen, i dag, tilbringer prinsesse Märtha Louise på jobb.

– Jeg skal sitte og signere 1000 bøker.

Prinsessen bryter ut i latter.

NY BOK: Prinsessen gir denne uken ut en ny strikkebok. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Det er jo en veldig fin bursdag, men det blir jo en jobbe-bursdag. Men det er jo litt gøy at det neste prosjektet kommer ut akkurat på bursdagen min. Det er på en måte en ny æra – en ny æra med strikking. Det har jeg ikke gjort før, sier hun og ler igjen.

Sammen med noen venninner gir prinsessen nå ut en bok med strikkeoppskrifter.

– For meg er det viktig å gjøre prosjekter som gjør meg glad. Det er mer det jeg tenker på enn om det kommer til å gi meg kritikk eller ikke. For da hadde jeg aldri gjort de tingene jeg har gjort før, sier hun.

– Det har vært viktig for meg å følge hjertet mitt. Gjøre det som har vært riktig for meg, og hjelpe mennesker på en litt annen måte enn det som er normalt. Men denne strikkeboken er faktisk mer utenfor boksen for meg, for det jeg har lært bort før, har vært veldig innenfor for meg, selv om det har vært utenfor A4-boksen for andre.

DØTRENE: – Jeg er veldig stolt av jentene mine, sier prinsesse Märtha Louise. Her er hun sammen med (fra venstre) Leah Isadora, Emma Tallulah og Maud Angelica under en utstilling med Ari Behns verker i fjor sommer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I boken er både prinsessen selv og døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah med som modeller, og noen av strikkeoppskriftene er oppkalt etter dem.

To av døtrene har til vanlig valgt uttrykksformer og plattformer som gjør dem synlige i offentligheten: En som kunstner og forfatter, og en som påvirker.

Selv om mor prinsesse Märtha Louise selv syntes det var en påkjenning å stå i offentligheten da hun vokste opp, mener hun døtrene hennes står i en helt annen situasjon.

– Det er veldig annerledes å være synlig på egne premisser, som jeg opplever at alle jentene mine er. De velger selv hva de legger ut, og på hvilken måte de vil synes. Jeg fikk aldri den muligheten. Det de legger ut, kan de stå for. Det som ligger ute om meg, er gjort til og sett gjennom en annens linse.

– Ingen flytteplaner nå

KJÆRESTE: Prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Prinsesse Märtha Louise har i tidligere intervjuer sagt at planen med tiden er å flytte til USA, der kjæresten Durek Verrett bor, og at døtrene da skal bli med.

– Hvordan er det med flytteplanene nå?

– Jeg har ingen flytteplaner akkurat nå. Alt endrer seg hele tiden med covid, og vi aner jo ikke hva som skjer fra dag til dag. Nå er jeg i Norge, sier prinsesse Märtha Louise nå og ler.

– Så får vi se hva fremtiden bringer.